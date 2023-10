Rendite mit Recycling - Was die Abfallwirtschaft für Ihr Depot leisten kann.

Werbung

Die Müllberge dieser Welt wachsen. Doch innovative Unternehmen der Abfallwirtschaft arbeiten an Konzepten der Kreislaufwirtschaft. Der Vorteil für Anleger: Das Geschäftsfeld wird relevant bleiben - und mit einem Index-Zertifikat ist es möglich, an der Wertentwicklung vieler unterschiedlicher Unternehmen der Branche zu partizipieren.

Ob Plastikinseln [1] im Meer, Textilschrott [2] in afrikanischen Ländern oder Abfallexporte [3] in asiatische Länder: Müllberge weltweit wachsen und schaden Mensch und Umwelt. Ein Dilemma: Wirtschaftswachstum und mehr Industrialisierung – beides politisch und ökonomisch erwünscht – führen zu immer mehr Müll und belasten Menschen und Umwelt.

Laut dem WWF [4] landen weltweit aktuell etwa 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll jährlich in den Meeren – das ist mehr als eine Lkw-Ladung pro Minute. Zu den Ursachen gehört laut der Umweltschutzorganisation ein vielerorts schlechtes Abfallmanagement: Das ist für bis zu 82 Prozent des Plastiks in der Umwelt verantwortlich. Der Deutschen Umwelthilfe [5] zufolge sterben jedes Jahr etwa eine Million Seevögel und 100.000 Meeressäuger an der Vermüllung, etwa weil sie das Plastik mit Nahrung verwechseln.

Die UN [6] warnt, dass sich der jährliche globale Ressourcenverbrauch bis 2060 verdoppeln wird und dadurch die Treibhausgasemissionen weiter dramatisch ansteigen. Gleichzeitig schätzt die Weltbank [6], dass weltweit die jährlichen Siedlungsabfälle, das sind alle ausgenommen die der Industrie, bis 2050 um 70 Prozent steigen werden.

Klimaschutz: Schlüsselbranche Abfallwirtschaft

Wirtschaftswachstum ohne Wegwerfgesellschaft – damit das möglich wird, müssen umfassende Lösungsansätze her. Das haben auch Politikerinnen und Politiker erkannt. Die EU setzt auf die Kreislaufwirtschaft, also auf den Ansatz, Müll zu recyclen und damit wieder zu verwenden. Die Europäische Kommission arbeitet an einem entsprechenden Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft. Und die EU-Taxonomie [7], die als Richtschnur für nachhaltiges Investieren gilt, nennt die Kreislaufwirtschaft als eines ihrer sechs Umweltziele.

Längst sind Kreislaufwirtschaft [8] und Recycling fester Bestandteil der Abfallindustrie. Denn die Branche hat verstanden: Abfälle sind in Wahrheit wertvolle Rohstoffe. So hat beispielsweise der Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser-, und Kreislaufwirtschaft e.V. (BDE) ein Positionspapier [9] zur nationalen Kreislaufstrategie vorgelegt und darin Empfehlungen für das Vermeiden, Wiederverwenden und Recycling von Kunststoffen formuliert.

Die Branche ist bereits auf einem guten Weg und trägt aktiv zum Klimaschutz bei: Recycling von Wertstoffen und die thermische Nutzung – also das Nutzen der Energie, die bei der Restmüllverwertung entsteht - senken die globalen CO2-Emissionen. Nach Untersuchungen des Öko-Institut e.V. [10] ist Abfall beispielsweise in Deutschland seit dem Jahr 2005 so nahezu klimaneutral. Insgesamt spare die Abfallwirtschaft durch Verwertungstechnologien beim Siedlungsabfall und beim Altholz bereits heute jährlich knapp 18 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten ein. Dies entspricht in etwa den CO2-Emissionen von 7,7 Millionen Autos.

Branchen-Index zeigt gute Wertentwicklung

Relevant für Menschen, Umwelt und Klima: Kein Wunder, dass die Branche als zukunftssicher gilt. Ein Blick auf die Unternehmen, die sich mit dem Thema Abfallentsorgung beschäftigen, kann sich deshalb auch bei der Geldanlage lohnen. Allerdings ist der Markt komplex und viele Unternehmen sind hochgradig spezialisiert. Für Anlegerinnen und Anleger ist daher schwer zu durchschauen, welche Entsorger ein solides Geschäftsmodell haben, wer innovativ mit Ressourcen umgeht, Technologien vorantreibt und über ein solides Basisgeschäft mit stabilen Renditen verfügt. Investitionen in Einzelaktien können daher hohe Risiken bergen.

Abhilfe kann ein Investment schaffen, dass sich an einem auf die Branche fokussierten Index orientiert, etwa dem SGI Global Waste Management Index CNTR (Global Waste Index, ISIN: FR001400CPW7). Ein solches Investment kann eine sinnvolle Beimischung zu einem diversifizierten Portfolio sein. Denn wie immer gilt es, Risiken durch Übergewichtung zu vermeiden, sowohl bei einzelnen Unternehmen als auch bei Branchen. Die im Index enthaltenen Aktien werden dabei nach klar definierten Regeln ausgewählt. Zum Beispiel darf keine der Positionen mehr als 15 Prozent am gesamten Portfolio ausmachen.

Den Global Waste Index gibt es erst seit dem Jahr 2022. Simuliert man die Performance der Aktien im Index rückwirkend bis zum Jahr 2018, schlägt er fast durchgehend den Benchmark-Index MSCI World. Das allerdings bei einer deutlich geringeren Streuung: Der MSCI World bildet die Entwicklung von rund 1500 Aktien weltweit ab, der Global Waste Index von maximal 50. Die geringe Anzahl der Aktien erhöht das Risiko für Schwankungen, gerade im Vergleich zum wesentlich breiter gestreuten MSCI World. Und: Ein simulierter Rückblick auf eine frühere Wertentwicklung ermöglicht keine Schlüsse auf die künftige Wertentwicklung, sondern dient lediglich bei jungen Anlageinstrumenten dazu, die mögliche Performance der Jahre vor Auflage zu simulieren.

Wertentwicklung im Vergleich

Wertentwicklung des SGI Global Waste Management Index CNTR simuliert bis 24. Juli 2022. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Grafik beinhaltet Daten, die auf einem Backtesting basieren, das heißt Berechnungen, wie sich der Index vor Indexauflage entwickelt haben könnte, wenn er unter Verwendung derselben Indexmethode und basierend auf historischen Bestandteilen existiert hätte. · Quelle: https://www.sg-zertifikate.de/SiteContent/1/1/2/116/578/BRO_Global_Waste_Management_Index.pdf

Für Privatanleger: Das Index-Zertifikat der Société Générale

Privatanlegerinnen und Privatanleger können mit dem Global Waste Management Index-Zertifikat (ISIN: DE000SQ7VXM7) der Société Générale an der Entwicklung des Global Waste Indizes partizipieren. Das Zertifikat bildet die Entwicklung des Indizes eins zu eins abzüglich der Kosten ab und hat keine feste Laufzeit. Allerdings kann die Emittentin, also die Société Générale, das Zertifikat unter Umständen während der Laufzeit kündigen.

Ein weiterer Vorteil gegenüber einem Investment in eine Einzelaktie: Netto-Dividenden, die investierte Unternehmen unter Umständen auszahlen, reinvestiert das Zertifikat. Privatanleger profitieren so vom Zinses-Zins-Effekt. Ein Verlustrisiko bleibt trotz der Streuung auf 20 bis 50 Unternehmen bestehen. Sollte der Index an Kurswert verlieren, schmilzt auch das Vermögen der Zertifikateanleger.

Zudem können Investoren einen vollständigen Verlust erleiden, wenn die Emittentin des Zertifikats ausfällt. Besonders wahrscheinlich ist ein solcher Ausfall bei einer Großbank wie der Société Générale zwar nicht, aber grundsätzlich möglich: Zertifikate unterliegen wegen ihrer Konstruktion als Schuldverschreibung nicht der Einlagensicherung und sind anders als Fonds auch kein Sondervermögen.

Global Waste Management Index-Zertifikat

WKN SQ7 VXM ISIN DE 000 SQ7 VXM 7 Basiswert SGI Global Waste Management Index CNTR Produkttyp Unlimited Index-Zertifikate Laufzeit Unbegrenzt Emittentin Société Générale Effekten GmbH Garantiegeber (Rating) Société Générale S.A. (Langfrist-Ratings: Moody’s: A1 | S&P: A | Fitch: A) Berechnungsgebühr* 0,80 % pro Jahr (kann angepasst werden) Handelsplätze Direkthandel, Börse Frankfurt, Börse Stuttgart

Stand: 16. Oktober 2023; Quelle: Société Générale. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und das Basisinformationsblatt erhalten Sie auf der Produkt-Seite der Emittentin

*Bitte beachten Sie, dass neben der Berechnungsgebühr noch weitere Gebühren, Provisionen und andere Entgelte (wie zum Beispiel Orderentgelte und Depotkosten) anfallen können, die ebenfalls die Wertentwicklung des Zertifikats mindern. Genaue Informationen zu Ihren individuellen Kosten erhalten Sie von der depotführenden Sparkasse/Bank, über die Sie die Wertpapiere erwerben.

Zurück zum Index: Der ist regional breit gestreut, die enthaltenen Unternehmen sind auf dem nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Kontinent sowie in Australien aktiv. Schließlich ist das Abfall-Thema ein globales, das die Menschen in naher und ferner Zukunft beschäftigen wird. Die Abfallwirtschaft zählt deshalb zu den Branchen mit einer interessanten Perspektive – damit könnte sich ein Blick auf die Unternehmen aus dem Bereich auch für die Geldanlage lohnen.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Société Générale. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.

