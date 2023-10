Rutsch, statt Rally? DAX, Dow, Alphabet, Meta, Daimler Truck in der Analyse - Charttechnik mit Harald Weygand

Ein Dominostein nach dem anderen fällt. Kursrutsch statt Jahresendrally? In der heutigen Sendung Rendezvous mit Harry, geht Trader Harald Weygand extakt dieser Frage nach. Denn: Die mittelfristige Signallage hat sich, laut Harry, relevant verschlechtert.

Ein Dominostein nach dem anderen fällt. Kursrutsch statt Jahresendrally? In der heutigen Sendung Rendezvous mit Harry, geht Trader Harald Weygand extakt dieser Frage nach. Denn: Die mittelfristige Signallage hat sich, laut Harry, relevant verschlechtert. DAX, Eurostoxx50, Dow Jones, SMI, Shanghai beginnen zu kippen. Außerdem in der heutigen Analyse: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon - in dieser Woche auch mit Quartalszahlen. Hinzu kommen Wunsch-Analysen über Shell, Deutz, Daimler Truck und Aluminium. Rendezvous mit Harry, heute um 19 Uhr live auf YouTube.

