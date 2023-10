BYD präsentiert seine Kompetenz in der Elektromobilität auf der Japan Mobility Show 2023: Premiere für chinesische Automobilhersteller

BYD, der weltweit führende Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antriebssystemen (New Energy Vehicles, NEVs), stand im Veranstaltungszentrum Tokyo Big Sight im Mittelpunkt der Japan Mobility Show 2023, früher bekannt als Tokyo Motor Show. Dort präsentierte das Unternehmen fünf seiner NEV-Modelle sowie eine Reihe seiner fortschrittlichen Technologien. Dieses bedeutsame Ereignis macht BYD nicht nur zum ersten chinesischen Automobilhersteller, der an dieser weltweit renommierten Veranstaltung teilnimmt, sondern unterstreicht auch, dass der japanische Markt immer stärker zur Elektrifizierung von Fahrzeugen neigt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die rein elektrische Sportlimousine BYD SEAL. Sie soll im Frühjahr 2024 auf den japanischen Markt kommen und stand im Fokus der Show. Für zusätzliche Begeisterung sorgte YANGWANG, die Premium-Elektro-Teilmarke von BYD, die ihr Debütmodell YANGWANG U8 zum ersten Mal außerhalb des chinesischen Marktes präsentierte. Dieses innovative Modell machte auf der Veranstaltung einen "Tank Turn" (eine Panzer-Wende auf der Stelle) und begeisterte das Publikum mit seinen bahnbrechenden Technologien, seiner hervorragenden Verarbeitungsqualität und seinem futuristischen Design. Gleichzeitig präsentierte DENZA, eine weitere BYD-Tochtergesellschaft, mit dem DENZA D9 einen Luxus-Van der Oberklasse, der auf reges Interesse stieß.

Die japanische Motorsportlegende Keiichi Tsuchiya, bekannt als die echte Inspiration für die Kultfigur Takumi Fujiwara aus 'Initial D', den "Drift-König", und Zweitplatzierter beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, sorgte mit seinem Auftritt für Begeisterung unter den anwesenden Motorsportfans.

Am 21. Juli 2022 stieg BYD in den japanischen PKW-Markt ein und hat seitdem eine rasante Entwicklung in der Region hingelegt. Bis jetzt betreibt BYD 15 Ausstellungsräume in Großstädten wie Tokio, Osaka, Yokohama, Hiroshima und Fukuoka. Das Unternehmen plant jedoch, bis Ende 2025 100 Ausstellungsräume zu eröffnen, um der steigenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit neuer Energie in Japan gerecht zu werden.

Liu Xueliang, General Manager der BYD Asia-Pacific Auto Sales Division, sagte: "Seit 28 Jahren engagiert sich BYD unermüdlich für technologische Innovationen und seinen grünen Traum. Wir setzen alles daran, unterschiedliche Lebensstile mit umweltbewussten Mobilitätsentscheidungen in Einklang zu bringen. Mit den japanischen Verbrauchern an unserer Seite treiben wir die Einführung von Produkten und Technologien rund um die Elektromobilität voran, um das 'Elektrofahrzeug' zu einem 'essenziellen Fahrzeug' im täglichen Leben der Menschen zu machen und beim Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität Pionierarbeit zu leisten."

Atsuki Tofukuji, President von BYD AUTO JAPAN Inc., stellte das Programm auf der Show vor und legte dabei das Hauptaugenmerk auf den BYD SEAL, dessen Markteinführung in Japan für das Frühjahr 2024 geplant ist. Tofukuji unterstrich das unermüdliche Engagement von BYD für Innovationen und nannte in diesem Zusammenhang unter anderem Technologien wie die CTB-Technologie, die et-Plattform und das DiSus Intelligent Body Control System. Außerdem bekräftigte er das Ziel von BYD, dem japanischen Markt in Zukunft noch vielfältigere Optionen für Fahrzeuge mit alternativen Antriebssystemen zu bieten.

Bis September 2023 hat BYD weltweit mehr als 5,4 Millionen Fahrzeuge mit alternativen Antriebssystemen verkauft und ist damit die führende globale Marke in diesem Sektor. Die globale Reichweite des Unternehmens erstreckt sich über sechs Kontinente und umfasst mehr als 400 Städte in über 70 Ländern und Regionen. Getreu seiner Mission "Technologische Innovationen für ein besseres Leben" wird BYD auch in Zukunft innovative Elektromobilitätslösungen vorantreiben, das Fahrzeugerlebnis für die japanischen Verbraucher verbessern und auf dem Weg in eine grünere und nachhaltigere Zukunft vorangehen.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch die Nutzung von technologischen Innovationen die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Im Jahr 1995 wurde BYD als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern, darunter Automobil, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik, sowie mehr als 30 Industrieparks in China, den USA, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu Anwendungsgebieten stellt BYD emissionsfreie Energielösungen bereit, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Mit seinem Segment der Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten ist BYD heute auf 6 Kontinenten, über 70 Ländern und Regionen sowie mehr als 400 Städten präsent. Das an den Börsen in Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist bekannt als ein Fortune Global 500-Unternehmen, das Innovationen für eine grünere Welt bereitstellt.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen High-Tech-Unternehmen, das sich der Nutzung technologischer Innovationen für bessere Lebensqualität verschrieben hat. Mit dem Ziel vor Augen, den grünen Wandel des globalen Verkehrssektor zu beschleunigen, fokussiert sich BYD auf die Entwicklung reiner Elektrofahrzeuge und von Plug-In-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten Produktionskette von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, wie Batterien, Elektromotoren und elektronische Steuerungen. In den letzten Jahren wurden bedeutende technologische Fortschritte erzielt, z.B. die Entwicklung der Blade-Batterie, der DM-i-Superhybridtechnologie, der e-Plattform 3.0, der CTB-Technologie, der et-Plattform, des BYD DiSus Intelligent Body Control System sowie des DMO-Superhybridsystem. Das Unternehmen ist der erste Autohersteller der Welt, der damit aufgehört hat, Fahrzeuge für fossile Kraftstoffe zu produzieren und stattdessen auf Elektrofahrzeuge umgestellt hat. Seit 10 Jahren ist es beim Absatz von Pkw mit alternativer Antriebstechnik in China führend.

