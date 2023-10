Ameriprise Financial gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Finanzdienstleister Ameriprise Financial, Inc. (ISIN: US03076C1062, NYSE: AMP) schüttet den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 1,35 US-Dollar je Aktie aus.

Die Auszahlung erfolgt am 17. November 2023 (Record date: 6. November 2023). Damit zahlt Ameriprise Financial auf das Jahr hochgerechnet 5,40 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 307,14 US-Dollar (Stand: 25. Oktober 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,76 Prozent. Im April 2023 erfolgte eine Steigerung um zehn Cents oder acht Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1,25 US-Dollar).

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz von 3,93 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,48 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der Ertrag (GAAP) lag bei 872 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 1,06 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte operative Ertrag lag bei 745 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 823 Mio. US-Dollar).

Ameriprise Financial ist eine Holdinggesellschaft, die sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist 1894 gegründet worden und bietet über seine Beteiligungsgesellschaften Finanzplanungen und Lösungskonzepte für den Finanzsektor. Es werden rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,36 Prozent im Minus (Stand: 25. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 32,17 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de