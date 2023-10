ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Recyclingspezialist habe wie von ihm erwartet ein schwieriges drittes Quartal hinter sich, das aber die Talsohle bedeuten könnte, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der gesenkte operative Ergebnisausblick (Ebitda) sei ebenfalls keine Überraschung./gl/bek

