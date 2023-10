Dow Jones® - November/Dezember als neg./pos. Überraschung?

In unseren Jahresausblicken sind zyklische Einflussfaktoren stets ein fester, elementarer Bestandteil. Hier analysieren wir vor allem den US-Präsidentschaftszyklus auf der einen, sowie den Dekadenzyklus auf der anderen Seite. Besonders interessant finden wir dabei Phasen, die sich durch einen doppelt zyklischen Rücken- oder Gegenwind auszeichnen. Mit anderen Worten: Zeiträume, in denen die beiden angeführten Zyklen Hand in Hand gehen, haben unsere volle Aufmerksamkeit – gewissermaßen die saisonale Schnittmenge zwischen den beiden bekanntesten Zyklen überhaupt. Auf den letzten Metern bis zum Jahresende gibt es vor allem zwei Auffälligkeiten: So könnte sich die derzeit herausfordernde Phase noch fortsetzen, denn der November fällt sowohl im US-Vorwahljahr als auch im „3er-Jahr“ deutlich schwächer aus als im historischen Mittel. Doch wo Schatten ist, da gibt es auch Licht! Schließlich winkt im Dezember gemäß beider Zyklen ein überdurchschnittlicher Kursertrag (siehe Chart) – und das bei einer überzeugenden Trefferquote. Eine relativ spät einsetzende Jahresendrally, die dann aber recht dynamisch ausfällt, könnte zum wesentlichen Charakteristikum des Jahres 2023 werden.

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

