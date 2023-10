Phoenix Mecano Management AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Phoenix Mecano mit weiterhin starker Performance



26.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Phoenix Mecano zeigte in den ersten neun Monaten 2023 eine starke operative Leistung. Trotz einer konjunkturellen Eintrübung konnte die Gruppe organisch wachsen und die Profitabilität weiter steigern. Die Restaktivitäten des Geschäftsbereichs Rugged Computing wurden veräussert. Die solide Bilanz und die durch Devestitionen erhöhte Cashflow-Generierung ermöglichen die Auflegung eines Aktienrückkaufprogramms von bis zu CHF 30 Mio. Trotz des raueren makroökonomischen Umfelds erwartet Phoenix Mecano weiterhin, die avisierte EBIT-Steigerung von mindestens 10% zu erreichen. Kloten/Stein am Rhein, 26. Oktober 2023 Die letzte Transaktion zur vollständigen Devestition des Geschäftsbereiches Rugged Computing konnte in den USA in dieser Woche abgeschlossen werden. Aus diesem Grund hat Phoenix Mecano beschlossen, die für den 2. November vorgesehene Veröffentlichung der Ergebnisse des 3. Quartals auf den heutigen Tag vorzuziehen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 haben sich die Sparten der Phoenix Mecano-Gruppe insgesamt gut behauptet. Die Sparte DewertOkin Technology Group nahm bei der Rückkehr in die Profitabilitätszone weiter Fahrt auf und die Sparte Enclosure Systems vermochte sich auf hohem Niveau erneut zu steigern; derweil spürte die Sparte Industrial Components die Eintrübung des konjunkturellen Umfeldes. Insgesamt konnte die Phoenix Mecano-Gruppe den Umsatz trotz der Veräusserung von Phoenix Mecano Digital Elektronik und Phoenix Mecano Digital Tunisie halten und damit organisch wachsen. Die Profitabilität der Gruppe wurde weiter gesteigert. In den ersten drei Quartalen 2023 ging der konsolidierte Bruttoumsatz der Phoenix Mecano-Gruppe leicht um 1,0% von EUR 606,9 Mio. auf EUR 600,6 Mio. zurück. Das organische Wachstum in Lokalwährung betrug 5,6%. Der Nettoumsatz belief sich auf EUR 594,6 Mio. (Vorjahr EUR 600,5 Mio.) und der Auftragseingang sank von EUR 620,6 Mio. auf 586,9 Mio., stieg aber organisch ebenfalls um 5,4%. Die Book-to-bill Ratio für die ersten neun Monate betrug 97,9%. Der betriebliche Cashflow stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode* um 5,6% auf EUR 64,6 Mio. Das Betriebsergebnis nahm im Vorjahresvergleich* um 13% zu und lag bei EUR 48,2 Mio. Das Periodenergebnis lag mit EUR 34,1 Mio. 12,1 % über dem Vorjahr (30,4 Mio.*). Entwicklung der Sparten In der Sparte DewertOkin Technology Group (DOT Group) nahm der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2023 um 1,9% auf EUR 246,8 Mio. zu. Akquisitionsbereinigt und in Lokalwährung betrug die Zunahme 8,1%. Der Auftragseingang stieg um 18,9% auf EUR 248,0 Mio. Der betriebliche Cashflow lag bei EUR 15,5 Mio. (Vorjahr: EUR 5,8 Mio.) und das Betriebsergebnis betrug EUR 9,6 Mio. (Vorjahr: EUR -0,8 Mio.). Diese Eckwerte lassen darauf schliessen, dass sich die Lagerbestände in den globalen Lieferketten der Möbelhersteller allmählich normalisieren und die Endnachfrage auf tiefem Niveau anzieht. Die Wiederbelebung der Märkte trifft auf eine erstarkte DOT Group, die trotz tiefer Auslastung profitabel operiert. Zur zusätzlichen Beschleunigung des Turnarounds und nachhaltigen Steigerung der Ertragskraft der DewertOkin Technology Group wird ein Performancesteigerungsprogramm lanciert. Dadurch fallen im Geschäftsjahr 2023 Sonderaufwendungen in Höhe von rund EUR 4 Mio. an. Diesen stehen erwarteten jährlichen Kosteneinsparungen von rund EUR 2,5 Mio. gegenüber. In der Sparte Industrial Components reduzierte sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 der Bruttoumsatz um 9,8% auf EUR 174,2 Mio. (Vorjahr: EUR 193,1 Mio.) und der Auftragseingang lag 26,9% tiefer bei EUR 167,7 Mio. (Vorjahr: EUR 229,5 Mio.). Organisch stieg der Bruttoumsatz um 2,4% und der Auftragseingang sank um 7,2%. Der betriebliche Cashflow lag mit EUR 17,7 Mio. 25,8%* tiefer und das Betriebsergebnis nahm um 27,1%* ab auf EUR 13,1 Mio. Phoenix Mecano erwartet durch die Konzentration auf das durch die Devestitionen des laufenden Jahres fokussierte Portfolio in den kommenden Jahren kontinuierliche Gewinnsteigerungen in dieser Sparte. Die Zahl der Projekte und Anfragen im Bereich der elektromechanischen und Messtechnik-Komponenten für Anwendungen in erneuerbaren Energiequellen blieb auf ungebrochen hohem Niveau. In Europa generierten die Vertriebsgesellschaften mit modularen Lösungen zur industriellen Automatisierung und für den Einsatz in der Robotik-Peripherie hohe Auftragsvolumina. Demgegenüber begannen maschinenbaunahe Kunden, Aufträge zu verschieben und Lagerbestände abzubauen. In der Folge reduzierten sich die Auftragsbestände und entsprechend wurden die Produktionskapazitäten einzelner Phoenix Mecano-Tochtergesellschaften umgehend selektiv angepasst. In der Sparte Enclosure Systems nahm der Bruttoumsatz in den ersten drei Quartalen 2023 um 4,7% zu auf EUR 179,6 Mio., organisch betrug die Zunahme 5,4%. Der Auftragseingang lag 6,2% tiefer bei EUR 171,2 Mio. Der betriebliche Cashflow betrug EUR 33,5 Mio. (+2,8%). Das Betriebsergebnis stieg von EUR 27,8 Mio. auf EUR 28,6 Mio. (+2,6%). Während auch in dieser Sparte Kunden aus dem Sektor Maschinenbau ihre Lagerbestände weiter reduzierten, verzeichneten sämtliche Geschäftsbereiche weiterhin rege Aktivitäten in den strategischen Wachstumssegmenten Automatisierungstechnik und Elektromobilität. Besonders gefragt waren zuletzt Lösungen im Bereich der Industrie-PCs und der Gehäuse für die Leistungsverteilung in elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen. Devestition des Geschäftsbereiches Rugged Computing



Die Restaktivitäten des Geschäftsbereiches Rugged Computing, der Geschäftsbetrieb der Orion Technologies, LLC, gingen per 25. Oktober 2023 mittels Asset Deal an einen industriellen Investor in den USA über. Mit dieser finalen Transaktion wurde der gesamte ehemalige Geschäftsbereich Rugged Computing der Phoenix Mecano-Gruppe veräussert. Orion Technologies hat im Jahr 2022 mit acht Mitarbeitenden einen Umsatz von EUR 2,3 Mio. erzielt. Die Mitarbeitenden werden übernommen. Unter Berücksichtigung des gemäss Swiss GAAP FER 30 bei einer Veräusserung aus dem Eigenkapital in die Erfolgsrechnung umzubuchenden Goodwills nach Swiss GAAP FER aus dem Jahre 2017 und der angefallenen Transaktionskosten resultiert ein einmaliger Buchverlust in Höhe von knapp EUR 6 Mio. Dieser belastet das Betriebsergebnis 2023, nicht aber den Cashflow und das Eigenkapital im 4. Quartal 2023. Zum Geschäftsbereich Rugged Computing gehörten auch die Gesellschaften Wiener Power Electronics GmbH und Wiener Power Electronics Corp. sowie Hartmann Electronic GmbH, deren Verkauf bereits am 28. August 2023 angekündigt wurde. Aus dieser Transaktion wird ein einmaliger Buchgewinn in Höhe von rund EUR 12 Mio. erwartet. Insgesamt ergibt sich aus den Einmaleffekten einschliesslich des Performancesteigerungsprogramms bei der Sparte DOT ein leicht positiver Effekt auf das Betriebsergebnis und ein deutlich positiver Effekt beim Cashflow. Aktienrückkaufprogramm In den letzten 12 Monaten konnte Phoenix Mecano die Nettoverschuldung der Gruppe von rund EUR 94 Mio. auf rund EUR 32 Mio. reduzieren. Die solide Cashflow- und Ertragssituation und die durch Devestitionen zusätzlich erzeugte Liquidität ermöglichen es der Gruppe, im Sinne der langfristig orientierten Ausschüttungspolitik nicht unmittelbar benötigte Mittel an die Aktionäre zurückzuführen. Der Verwaltungsrat von Phoenix Mecano hat deshalb beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 30 Mio. zu lancieren. Die Investitionsfähigkeit und die zukünftigen Dividendenausschüttungen der Gruppe bleiben dabei sichergestellt. Phoenix Mecano plant, Aktien im Gegenwert von bis zu CHF 15 Mio. über ein Festpreisverfahren zu erwerben. Das Rückkaufprogramm findet vom 27. Oktober 2023 bis am 10. November 2023, 12:00 Uhr, statt und der Angebotspreis je Namenaktie von CHF 1.00 Nennwert beträgt CHF 367.00. Dies entspricht einer Prämie von 4,9% gegenüber dem Schlusskurs vom 25. Oktober 2023 und von 2,8% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten fünf Handelstage.



Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises erfolgt voraussichtlich am 14. November 2023. Übersteigt die Anzahl der zum Rückkauf angedienten Namenaktien das Angebot, werden die dem Angebot unterstellten Namenaktien anteilsmässig reduziert. Phoenix Mecano plant, im Anschluss via eine zweite Handelslinie ein weiteres Aktienrückkaufprogramm zu lancieren. Das Gesamtvolumen beider Aktienrückkaufprogramme soll insgesamt bis zu CHF 30 Mio. betragen.



Der Verwaltungsrat beabsichtigt, an zukünftigen Generalversammlungen die Vernichtung der zurückgekauften Namenaktien zu beantragen und somit das Kapital entsprechend herabzusetzen. Mit der Durchführung des Rückkaufprogramms wurde die Zürcher Kantonalbank betraut. Die Modalitäten des Aktienrückkaufprogramms sind auf der Website der Gesellschaft (www.phoenix-mecano.com) sowie auf der Website der Übernahmekommission publiziert. Ausblick Management und Verwaltungsrat erwarten weiterhin, für das fortgeführte Geschäft ohne Einmalaufwendungen und -erträge eine Steigerung des Betriebsergebnisses von mindestens 10% in 2023 zu erreichen. Damit wird Phoenix Mecano voraussichtlich das beste Betriebsergebnis der letzten 20 Jahre erzielen. Die globale Eintrübung der Konjunktur geht an unserer Gruppe nicht spurlos vorbei. Aufgrund der in den letzten Jahren aufgebauten Wachstums- und Gewinnsteigerungspotentiale entlang den Langfristtrends Automatisierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung und demographischer Wandel befindet sich Phoenix Mecano jedoch auf Kurs, für die Aktionäre auch in den kommenden Jahren attraktive Mehrwerte zu generieren. Resultate 1. – 3. Quartal 2023 in Zahlen (in Mio. EUR) 1-9 2022 * 1-9 2023 in % Auftragseingang 620.6 586.9 -5.4 Bruttoumsatz 606.9 600.6 -1.0 davon Sparte: DewertOkin Technology Group 242.2 246.8 1.9 Industrial Components 193.1 174.2 -9.8 Enclosure Systems 171.6 179.6 4.7 Nettoumsatz 600.5 594.6 -1.0 Betrieblicher Cashflow 61.2 * 64.6 5.6 Marge 10.1% * 10.8% Betriebsergebnis 42.7 * 48.2 13.0 Marge 7.0% * 8.0% davon Sparte: DewertOkin Technology Group -0.8 9.6 1371.2 -0.3% 3.9% Industrial Components 18.0 * 13.1 -27.1 9.3% * 7.5% Enclosure Systems 27.8 28.6 2.6 16.2% 15.9% Sonstiges -2.3 -3.1 -30.8 Periodenergebnis 30.4 * 34.1 12.1 Marge 5.0% * 5.7% Resultate 3. Quartal 2022 in Zahlen (in Mio. EUR)

7-9 2022 7-9 2023 in % Auftragseingang 182.9 186.5 2.0 Bruttoumsatz 196.2 191.6 -2.3 davon Sparte: DewertOkin Technology Group 70.2 83.3 18.6 Industrial Components 67.2 53.3 -20.7 Enclosure Systems 58.8 55.0 -6.5 Nettoumsatz 194.1 189.7 -2.3 Betrieblicher Cashflow 24.0 23.5 -2.2 Marge 12.2% 12.3% Betriebsergebnis 17.8 18.0 0.9 Marge 9.1% 9.4% davon Sparte: DewertOkin Technology Group -1.1 5.8 652.0 -1.5% 7.0% Industrial Components 8.9 4.3 -51.6 13.3% 8.1% Enclosure Systems 10.4 8.7 -16.9 17.8% 15.8% Sonstiges -0.4 -0.8 -73.3 Periodenergebnis 13.2 13.5 2.6 Marge 6.7% 7.1%



* Vorjahreszahlen mittels Restatement korrigiert Phoenix Mecano, Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, 26. Oktober 2023 Weitere Auskünfte:

www.phoenix-mecano.com Über Phoenix Mecano

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen in den Bereichen der Gehäusetechnik und industriellen Komponenten und in vielen Märkten führend. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 8000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 793 Mio. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Herstellung von Nischenprodukten und Systemlösungen für Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert.

