Heute im vorbörslichen US-Handel hat Hershey seine Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q3/23 Hershey im Überblick

Kennziffer Gemeldet Veränderung ggü. Q3/22 Umsatz 3,03 Mrd. USD +11,1 Prozent ber. Gewinn je Aktie 2,60 USD +19,8 Prozent

Hershey ist Marktführer auf dem Schokoladenmarkt in den USA. Die Zahlen belegen eindrucksvoll Hersheys Preissetzungsmacht. Die gestiegenen Kosten konnten an die Kunden weitergegeben werden.

Hershey bestätigt Prognose

Der Vorstand hat die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Demnach erwartet er ein Umsatzwachstum von rund 8 Prozent (Vorjahr: 10,41 Mrd. USD) und ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie zwischen 11 und 12 Prozent (Vorjahr: 7,45 USD).

Die nächste Dividende in Höhe von 1,083 USD wird am 15. Dezember ausbezahlt. Der Ex-Dividende-Tag war gestern.

Genascht wird immer

In letzter Zeit war die Sorge groß, dass die Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk zu Lasten der Hersteller von Süßigkeiten wie Hershey oder Coca-Cola gehen. Diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Coca-Cola hat vor Kurzem seine Quartalszahlen veröffentlicht und einen Anstieg des Umsatzes und Gewinns vermeldet.

Alleine im letzten Jahr ist der Umsatz um 16,14 Prozent und der Gewinn um 11,32 Prozent gestiegen.

Fazit

Auf Tradegate liegt die Hershey-Aktie derzeit mit über 3,2 Prozent im Plus. Hershey ist vielleicht keine Kursrakete und hat seit dem Rekordhoch vom 2. Mai 2023 über 29 Prozent an Wert eingebüßt. Auch charttechnisch befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend, aus dem sie noch nicht ausgebrochen ist.

Die Zahlen belegen aber: Fundamental sieht es sehr, sehr gut aus. Wer einen mittel- oder langfristigen Anlagehorizont hat, macht nichts falsch, sich Hershey ins Depot zu holen. Die Dividendenrendite von 2,3 Prozent ist auch schön.