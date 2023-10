Deutsche Bank: Gelingt’s diesmal?

Trotz eines Gewinnrückgangs beim Ergebnis konnte die Deutsche Bank die Analystenerwartungen übertreffen. Auch verspricht der Vorstand eigene Aktien im kommenden Jahr zurückzukaufen sowie eine höhere Dividende auszuschütten. Insbesondere durch die stark gestiegenen Zinsen können Banken ihre Gewinnmarge deutlich verbessern, was ebenfalls als Kurstreiber gesehen wird. Aus technischer Sicht steckt die Aktie dagegen seit Ende Juli in einem intakten Abwärtstrend fest, der durch die übergeordnete Aufwärtsbewegung durchaus als bullische Flagge gewertet werden kann. Ein Ausbruch darüber würde folglich frisches Kurspotenzial freisetzen.

Fazit:

Ein vielversprechendes Long-Setup durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MB8VEY ergibt sich bei der Aktie der Deutschen Bank erst oberhalb von 10,55 Euro, Kursgewinne an 11,18 Euro würden in diesem Fall auf Sicht der nächsten Wochen realisierbar. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 65 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,86 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau von 10,30 Euro nicht überschreiten, da nach Ausbruch aus derartigen Formationen stets ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau zu erwarten ist. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 0,98 Euro ergeben.