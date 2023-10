OTS: Itzehoer Aktien Club GbR / Treffen der Preisträger beim IAC in Itzehoe / ...

Treffen der Preisträger beim IAC in Itzehoe / Expertengespräch mit Fondsmanager und Finanzberater des Jahres Itzehoe (ots) - Hoher Besuch beim Itzehoer Aktien Club (IAC): Mit Dr. Thomas Schüssler war der Fondsmanager des Jahres 2023 zu Gast. Der Fondsmanager der DWS traf auf sehr interessierte Zuhörer - und auf einen weiteren ausgezeichneten Finanzexperten: Sascha Abel vom IAC ist Finanzberater des Jahres. Die Verbindung zwischen Schüssler und den Itzehoer Vermögensverwaltern: Er managt den Fonds "DWS TOP Dividende", den größten deutschen Aktienfonds, in den auch der IAC mit seinem Fonds "TOP Investors Global" investiert. Mit seiner vorsichtigen Anlagepolitik sicherte sich Schüssler den Goldenen Bullen, eine der herausragenden Auszeichnungen der Branche. Diese gewann unter den Finanzberatern auch Sascha Abel, indem er beim Depot- und Wissenstest am besten abschnitt. Schüssler berichtete dem IAC-Team von der Entwicklung des DWS-Fonds und gab eine Einschätzung zum Kapitalmarkt. Er stellte fest, dass sich die Geldanlage in Aktien auch trotz der Zinswende weiterhin auszahle. Dies gelte erst recht, weil die Inflation die Gewinne der Unternehmen und damit ihren Wert steigere. Mit IAC-Geschäftsführer Jörg Wiechmann war er sich einig: Kein Vermögensverwalter oder Fondsmanager habe eine Glaskugel, um die Entwicklung der Wirtschaft und an der Börse vorherzusagen. Doch für Anleger sei etwas anderes entscheidend: Es brauche eine Strategie sowie die Kraft und Geduld, diese durchzuhalten. Zum Video-Interview: https://iac.de/interview-dws Pressekontakt: Nils Petersen Fondsmanager Tel: +49 4821 6793-36 Fax: +49 4821 6793-19 E-Mail: mailto:petersen@iac.de Druckfähige Bilder finden Sie unter: http://www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotos Anmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter: http://www.iac.de/newsletter_ots Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118553/5636206 OTS: Itzehoer Aktien Club GbR