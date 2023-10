Aktien von Siemens Energy setzen Erholungskurs fort

Düsseldorf (Reuters) - Die in der vergangenen Woche abgestürzten Aktien des kriselnden Energietechnikkonzerns Siemens Energy haben am Montag ihre Aufholjagd fortgesetzt.

Die Papiere legten im frühen Handel zeitweise um 15 Prozent zu. Am Donnerstag waren sie um knapp 40 Prozent eingebrochen, nachdem der Konzern von Gesprächen mit dem Bund über Garantien für Großaufträge berichtet hatte. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium war am Sonntag verlautet, dass auch die Verhandlungen mit dem früheren Mutterkonzern Siemens, der noch 25,1 Prozent der Anteile hält, am Wochenende fortgesetzt wurden. Siemens zögere noch, sich an den Garantien zu beteiligen, sagten zwei Insider. Siemens lehnt eine Stellungnahme ab.

Siemens-Energy-Aufsichtsratschef Joe Kaeser hatte in der "Welt am Sonntag" versucht, die Sorgen zu zerstreuen. Es gehe bei den Gesprächen mit dem Bund nicht um Staatshilfe. Es gehe lediglich um Garantien, die Siemens Energy beim Wachstum unterstützten. "Das Unternehmen benötigt erkennbar kein Geld vom Staat."

