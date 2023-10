AMAZON - Aufatmen nach den Quartalszahlen

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 127,740 $ (Nasdaq)

Im Vorfeld der in der letzten Woche vorgelegten Quartalszahlen von Amazon schienen Anleger skeptisch zu sein. Bereits seit September kam der Aktienkurs unter Druck und die Verkaufswelle hat sich in der letzten Woche zunächst beschleunigt. Dabei kam es sogar zum Ausbruch unter den Supportbereich bei 124 USD und damit zur Vollendung einer großen Topformation. Aus dieser heraus könnten die Kurse weiter in Richtung 112 USD oder sogar 105 USD fallen.

So groß die Angst vor den Zahlen auch war, so erleichtert war man am Freitag. Die Amazon-Aktie konnte kräftig zulegen und dabei auch den alten Unterstützungsbereich um 124 USD zurückerobern. Erst der Widerstandsbereich um 130,50 USD bot den Käufern Einhalt. Am Ende ging die Aktie am Freitag bei 127,74 USD mit einem Plus von fast 7 % aus dem Handel.

Auf zur Jahresendrally?

Mit den Kursgewinnen vom Freitag hat sich das Chartbild in der Amazon-Aktie natürlich wieder verbessert. Es wäre jedoch noch zu früh zu sagen, dass die Bullen damit endgültig zurück sind. Dafür ist der Widerstandsbereich ab ca. 130 USD zu groß. Die Kurse müssten auch nachhaltig über 135 USD ansteigen, um die Chancen auf ein neues Jahreshoch zu erhöhen.

Dank der Kursgewinne vom Freitag dürfte es in den nächsten Tagen jedoch Bemühungen in diese Richtung geben. Dabei wirkt der Preisbereich ab 124 USD nun wieder unterstützend. Sollten sich die Käufer nicht durchsetzen, bleibt es bei den bärischen Zielen bei 112 USD und tiefer, die sich aus der möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Monate ergeben.

Fazit: In der Amazon-Aktie können Investoren wieder durchatmen. Die Erleichterung nach den Zahlen sorgt jetzt auch auf der Käuferseite wieder für einige Chancen. In den nächsten Tagen wäre ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären zu erwarten. Die Käufer wären dabei jedoch in der Pflicht, da der aktuelle Trend immer noch abwärts gerichtet ist.

Amazon Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)