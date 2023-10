Dax startet fester in den Handel - Siemens Energy erholen sich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist mit einem Plus in die neue Woche gestartet.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,5 Prozent auf 14.755 Zähler vor. Analysten gehen aber davon aus, dass die Gewinne im Dax begrenzt sein dürften. Das geopolitische Umfeld liefere wenig Grund für Optimismus, schreiben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Die Sorgen um eine Verschärfung des Nahost-Konflikts nähmen wieder zu. Israels Militär hatte seinen Bodeneinsatz im Gazastreifen zuletzt verstärkt, sprach aber nicht vom Beginn der erwarteten Bodenoffensive.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien von Siemens Energy, die nach ihren deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche um 15 Prozent nach oben kletterten. Die Gespräche zwischen dem Bund, dem Energietechnikkonzern und seinem Großaktionär Siemens über die Übernahme von Garantien für Großaufträge dauerten am Montag an. Das mit Milliardenverlusten kämpfende Unternehmen hatte am Donnerstag Gespräche mit dem Bund über staatliche Garantien bestätigt.

