EQS-News: Mutares nimmt exklusive Verhandlungen über den Erwerb von 80 % der Anteile der TeamTex Gruppe von Nania Developpement und Credit Mutuel Equity auf

Mutares nimmt exklusive Verhandlungen über den Erwerb von 80 % der Anteile der TeamTex Gruppe von Nania Developpement und Credit Mutuel Equity auf



Mutares nimmt exklusive Verhandlungen über den Erwerb von 80 % der Anteile der TeamTex Gruppe von Nania Developpement und Credit Mutuel Equity auf Hersteller von Kinderrückhaltesystemen, spezialisiert auf Kunststoffspritzguss und Blasformen

Umsatz von ca. EUR 80 Mio. im Jahr 2022 München, 30. Oktober 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ist in exklusive Verhandlungen mit Nania Developpement eingetreten, um 80 % der TeamTex Management und ihrer Tochtergesellschaften („TeamTex“) von Nania Developpement und Credit Mutuel Equity zu erwerben. TeamTex stellt mit seinen Kunststoffspritzguss- und Blasformkapazitäten Kinderrückhaltesysteme (Autositze und Zubehör) her. Im Falle einer erfolgreichen Übernahme wird das Unternehmen das Segment Retail & Food stärken. Die Durchführung der geplanten Transaktion hängt noch von den endgültigen Vereinbarungen mit den Verkäufern und Interessengruppen des Unternehmens ab und wird in Q4 2023 erwartet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Charvieu-Chavagneux, Frankreich, beschäftigt rund 250 Mitarbeitende und verfügt über eine Produktionskapazität von über 17.000 Einheiten pro Tag. Mit Verkaufsstellen in mehr als 56 Ländern, entweder im Direktvertrieb oder über lokale Händler, ist TeamTex führend in seiner Branche und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von ca. EUR 80 Mio. Das Unternehmen vertreibt Kinderrückhaltesysteme unter seiner eigenen Marke NANIA, aber auch unter Eigenmarken für einige seiner Einzelhandelskunden und Importeure oder unter Lizenzmarken, wie z. B. Disney. Dabei hat sich TeamTex mit der Gründung von Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich und in Brasilien auf internationale Märkte ausgerichtet. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit diesem ersten Schritt in Richtung einer möglichen Übernahme von TeamTex zeigen wir einmal mehr unser kontinuierliches Engagement, unser Segment Retail & Food weiter zu stärken und gleichzeitig Synergien innerhalb unseres Portfolios zu erzielen. Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen dank seiner starken Position auf dem französischen Markt und der Entwicklung neuer Produkte, die den neuen Normen und Sicherheitsrichtlinien entsprechen, über ein großes Potenzial für weiteres Wachstum verfügt.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

