Gurit gibt wichtige und langfristige Lieferverträge mit zwei führenden Wind OEM’s bekannt.



31.10.2023 / 06:30 CET/CEST

Zürich, 31. Oktober 2023 - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Gurit (SIX Swiss Exchange: GURN) gibt heute den Abschluss eines Vierjahres- und Dreijahresvertrags für Core Material Kits mit zwei weltweit führenden Windturbinenherstellern bekannt. Es wird erwartet, dass die Verträge einen kombinierten Nettoumsatz von ca. 375 Millionen während der Vertragslaufzeit erzielen. Der Vierjahresvertrag ist die Fortsetzung einer bereits bestehenden Liefervereinbarung, welche es Gurit ermöglicht, einen bedeutenden Anteil des weltweiten Kundenbedarfs an Core Material Kits zu liefern. Er beinhaltet Volumenvereinbarungen für Europa, Asien sowie Amerika und soll über die Vertragslaufzeit einen Nettoumsatz von ca. CHF 245 Mio. erzielen, abhängig von der Nachfragesituation des OEMs.



Der Dreijahresvertrag ermöglicht Gurit erstmals die Lieferung von vollständig integrierten Core Material Kits an den Kunden. Er stellt eine Erneuerung eines bestehenden Liefervertrages dar, der im Jahr 2024 beginnt und einen Nettoumsatz von ca. CHF 130 Millionen vorsieht.



"Diese Verträge belegen unsere Marktposition als weltweit führenden Hersteller von Engineered Core Kits für Windturbinenhersteller, die sowohl Onshore- als auch Offshore Plattformen beliefern. Sie stützen sich auf unsere globale Präsenz, welche es uns ermöglicht, unsere Kunden in allen relevanten Märkten zu bedienen und unsere globalen Kapazitäten zu optimieren. Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte und das Gurit Team, das sie unterstützt", sagt Mitja Schulz, CEO der Gurit Gruppe.



Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GURN) sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, den Formenbau für Windrotorblätter, pultrudierte Strukturprofile und Dienstleistungen in den Bereichen Core Kitting und Composite Engineering spezialisiert. Das umfassende Produktsortiment beinhaltet Strukturkernwerkstoffe, Prepregs, Werkzeugformen und Automatisierungslösungen, sowie Klebstoffe und weitere formulierte Produkte. Gurit beliefert Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, Bootsbau, Architektur und zahlreiche weitere Industriesektoren. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in Australien, China, Dänemark, Ecuador, Grossbritannien, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei und den USA.

