Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukraine:

"Während Israel eine "neue Phase" seiner Kriegsführung ankündigt, vollzieht sich selbige längst im Kampf um die Ukraine. Russland will ein Drittel seines Haushaltes für Rüstung ausgeben. Wie will die Ukraine da - trotz aller Hilfen - dagegenhalten? Die neue Phase im Ukrainekrieg, so zeichnet es sich ab, ist eine Verstetigung des Krieges auf russischer Seite. Die Fantasie, mittels massiver westlicher Unterstützung, den Konflikt zugunsten Kiews zu entscheiden, sollte deshalb der Einsicht weichen, dass das unmöglich ist. Schon mehrmals wurden die Gelegenheiten zum Verhandeln vertan. Aus Hybris."/zz/DP/he