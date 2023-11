EQS-News: Verschmelzung zweier Töchter abgeschlossen: q.beyond wächst zu einem Unternehmen zusammen

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Verschmelzung zweier Töchter abgeschlossen: q.beyond wächst zu einem Unternehmen zusammen



02.11.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Verschmelzung zweier Töchter abgeschlossen: q.beyond wächst zu einem Unternehmen zusammen Microsoft-Spezialist und automatisiertes Cloud-Portal vollständig integriert

Erste Erfolge im Cross-Selling dank einheitlichem Portfolio

Data-Intelligence-Spezialist productive-data nun ebenfalls unter Dachmarke Köln, 2. November 2023 – Mit Hochdruck treibt q.beyond die Vereinfachung und Vereinheitlichung seiner Strukturen voran. Nur wenige Monate nach dem Start des Projekts „One q.beyond“ hat der IT-Dienstleister zwei in den Jahren 2021 und 2022 erworbene Tochtergesellschaften, die frühere datac und scanplus, auf q.beyond verschmolzen. Damit verbunden war die Vereinheitlichung der Prozesslandschaft, der Abbau von Doppelfunktionen und die Zusammenlegung des jeweiligen Portfolios. q.beyond kann nun alle wesentlichen IT-Leistungen für die Digitalisierungsvorhaben seiner mittelständischen Kunden aus einer Hand anbieten und die Effizienz deren Erbringung nachhaltig steigern. „One q.beyond ist ein wesentlicher Baustein für die nachhaltige Steigerung unserer Profitabilität“, erklärt CEO Thies Rixen. Mindestens genauso wichtig seien die Beiträge dieses Projekts zur Schaffung einer gemeinsamen Unternehmenskultur sowie einer gesteigerten Kundenorientierung: „Unsere Kunden wollen die bestmögliche IT-Lösung für ihr Unternehmen aus einer Hand“, sagt Rixen. „Und genau die bieten wir ihnen jetzt – ohne interne Barrieren.“ Erste Vertriebserfolge dank einheitlichem Portfolio Schon in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, welche Chancen sich aus der Integration der Microsoft-Services und der hochskalierbaren Cloud-Lösungen im Vertrieb ergeben. So beziehen mittlerweile viele Kunden der früheren Töchter auch Leistungen von q.beyond, darunter umfassende Consulting-, Cyber-Security- und Hybrid-Cloud-Services. Im Gegenzug wurde das hochskalierbare Cloud-Portal der ehemaligen scanplus mit zahlreichen Services der Muttergesellschaft angereichert. In Folge verdoppelte sich die Zahl der Neukundenanfragen über diesen indirekten Vertriebskanal. Darüber hinaus konnte sich q.beyond im Microsoft-Umfeld noch stärker positionieren und ist laut den Marktanalysten von ISG „Leader“ in den Bereichen „Microsoft 365 Services Mittelstand“ und „SAP on Azure Services“. Auch intern zeigen sich bereits die Vorteile einheitlicher Strukturen und Prozesse: Mitarbeitende aus verschiedenen Unternehmensbereichen arbeiten nun unmittelbar zusammen und leben damit den Gedanken von „One q.beyond“. Engere Anbindung des Data-Intelligence-Spezialisten productive-data Folgerichtig geht das Unternehmen nun den nächsten Schritt und bindet auch eine weitere Tochtergesellschaft enger an sich: Seit Kurzem firmiert der Ende 2022 erworbene Data-Intelligence-Spezialist productive-data unter der Marke q.beyond Data Solutions. Auch bei datac und scanplus war der Verschmelzung eine Vereinheitlichung des Markenauftritts vorangegangen; die beiden Unternehmen traten zuletzt als q.beyond Consulting Solutions bzw. q.beyond Cloud Solutions auf. q.beyond Data Solutions konzentriert sich auf die Erfassung und Auswertung von Daten und die damit optimierte Unternehmenssteuerung. Dies ermöglicht es beispielsweise bei Einkaufs- und Verkaufsprozessen im Handel, Entscheidungen unmittelbar an den aktuellen Kundenbedürfnissen auszurichten. Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data-Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



