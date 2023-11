Nemetschek- Vielversprechend – in vielerlei Hinsicht

Bei der Nemetschek-Aktie kommt es gegenwärtig zu einem echten Feuerwerk an charttechnischen Signalen! Zunächst führten die jüngsten Kursavancen zu einer Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Tage (akt. bei 61,59/62,37 EUR). Gleichzeitig bilden die Tiefs bei 59,94/55,52/60,68 EUR eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Als besonderes Sahnehäubchen hat der Titel die Nackenlinie der unteren Umkehr mit einem Aufwärtsgap (62,72 EUR zu 65,66 EUR) überwunden. Rein rechnerisch hält diese Trendwendeformation nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 10 EUR bereit. Im Umkehrschluss ergibt sich also ein Kursziel im Bereich von 75 EUR, welches bestens mit dem Hoch vom August 2022 bzw. dem bisherigen Rekordhoch bei 74,54/75,32 harmoniert. Gelingt der Sprung über dieses nächste Schlüssellevel, wäre sogar eine noch viel größere, untere Umkehr vervollständigt. Zusätzlicher Rückenwind kommt aktuell von Seiten des MACD, denn der Trendfolger ist in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) „long“ positioniert. Darüber hinaus signalisiert der „HSBC Trendkompass“ für den Titel einen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Als Absicherung bietet sich dagegen die o. g. Aufwärtskurslücke an.

Nemetschek (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nemetschek

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

