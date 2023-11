EQS-News: fashionette AG – Zusammenführung mit The Platform Group GmbH & Co. KG

EQS-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss

fashionette AG – Zusammenführung mit The Platform Group GmbH & Co. KG



Düsseldorf, 06. November 2023. Der Vorstand der fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1, „fashionette“) gibt heute bekannt, dass ein kurzfristiger Vollzug des geplanten Erwerbs der 100 % Beteiligung an der The Platform Group GmbH & Co KG erwartet wird. Nach derzeitigem Stand der Gespräche mit den zuständigen Gerichten nimmt die fashionette AG eine Eintragung der entsprechenden Kapitalerhöhung in den nächsten Tagen an. Mit diesem formalen Schritt wird die neue The Platform Group AG in den Markt treten.

Am 06. September 23 wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, The Platform Group GmbH & Co. KG („TPG“) mittels einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in die fashionette AG einzubringen und dadurch die fashionette und TPG zusammenzuführen. Zudem hat die Hauptversammlung der Umbenennung der fashionette AG in The Platform Group AG zugestimmt.

Nach erfolgter Eintragung und durchgeführter Sachkapitalerhöhung steigt das Grundkapital der neu entstehenden „The Platform Group AG“ auf EUR 17.273.852 und die Zahl der Aktien auf 17.273.852. Dr. Dominik Benner wird an der neu entstehenden Gesellschaft mittelbar mit rund 79,81 % beteiligt sein.



