Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE000A3DRAE2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.11.2023 Kursziel: 12,00 Euro (zuvor 11,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Neuer Vorstand vorgestellt - Vorläufige Q3-Zahlen erfreulich SMT Scharf hat jüngst über den erfolgreichen Abschluss der Nachfolgesuche für das scheidende Vorstandsteam Embert/Theiß berichtet. Die Nachfolger verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen im Management von Bergbauzuliefererunternehmen. Darüber hinaus verlief das Q3 für SMT Scharf überraschend positiv, was sich in der kürzlich erhöhten Guidance für 2023 widerspiegelt. Neues Vorstandsteam spätestens ab dem 1. Mai 2024 komplett: Bereits zum 01. November wurde Volker Weiss zum Vorstandsmitglied berufen. Er wird nun sukzessive die Verantwortung für den Bereich Finanzen als CFO vom bisherigen CEO&CFO Hans-Joachim Theiß übernehmen. Herr Weiss verfügt über rund 13 Jahre Berufserfahrung bei großen Bergbauzulieferern wie Caterpillar, Bucyrus Europe und der DBT-Gruppe. Zuletzt war er bei der HBT GmbH tätig, einem Spezialmaschinenbauunternehmen für den Bergbau. Spätestens zum 1. Mai 2024 wird dann Reinhard Reinartz das CEO- und COO-Amt übernehmen. Herr Reinartz kommt von Sandvik AB, einem schwedischen Maschinenbauer mit Fokus auf die Bergbauindustrie, und arbeitete zuvor ebenfalls u.a. bei Caterpillar und Bucyrus. Herr Reinartz verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung. Q3-Zahlen von Aftersales-Geschäft begünstigt - Guidance erhöht: Weiterhin berichtete SMT Scharf, ausgehend von einem erfreulichen Ergebnis in Q3, über die Erhöhung der Guidance für 2023. So geht der Vorstand nach Berücksichtigung vorläufiger Zahlen von 76,0 Mio. Euro Umsatz (vorher: 72,0 Mio. Euro) und 4,5 Mio. Euro EBIT (vorher: -3,0 Mio. Euro) aus. Vorläufig erzielte der Konzern im abgelaufenen Quartal Erlöse von 22,4 Mio. Euro, was einem kleinen Plus von 1,3% yoy ggü. dem starken Vorjahr entspricht. Den Negativtrend nach H1 (-15,4% yoy) konnte SMT in Q3 folglich durchbrechen (9M: -9,4% yoy). Ursächlich für diesen Aufholeffekt waren signifikant gesteigerte Abrufe von Ersatzteilen und Inanspruchnahmen von Aftermarket-Services. In Abwärtszyklen greifen SMT-Kunden eher auf die Bestellung von Ersatzteilen oder Generalüberholungen von Maschinen zurück als auf Neuanlagen, um das Investitionsniveau drosseln zu können. Außerdem intensivierte das Unternehmen hier die Vertriebsaktivitäten. Durch den höher als erwarteten Service-Anteil am Gesamtumsatz konnte SMT Scharf ein Q3-EBIT von 5,9 Mio. Euro verzeichnen (Marge: 26,5%), sodass die operative Rendite deutlich über dem starken Vorjahreswert (14,9%) liegt. Langfristige Profitabilitätsentwicklung weiterhin konservativ abgebildet: Die erfreuliche Entwicklung in Q3 und das resultierende höhere Erlös- und Ergebnisniveau für 2023 haben wir in unseren Prognosen abgebildet. Für die Folgejahre bleiben wir trotz der angehobenen Prognosen (u.A. stärkeres Ersatzteilgeschäft 2024 ff.) aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und die entsprechenden Auswirkungen auf SMT Scharf indes konservativ positioniert und bilden eine verhaltenen Profitabilitätspfad ab. So dürften sich die Effekte aus dem Service- und Ersatzteilgeschäft im Folgejahr u.E. eher abschwächen. Fazit: Das Aftermarket-Geschäft entwickelte sich in Q3 stärker als erwartet und beflügelte damit die Gesamtperformance. Die Vorstellung des neuen Managements dürfte die Verhandlungen mit potenziellen Mehrheitsaktionären voranbringen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 12,00 Euro (zuvor: 11,00 Euro). Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28031.pdf

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.