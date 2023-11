Ryanair auf Kurs zu Rekordgewinn - Dividende winkt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dublin (Reuters) - Der Billigflieger Ryanair steuert dank einer hohen Nachfrage und gestiegener Ticketpreise auf einen Rekordgewinn im laufenden Geschäftsjahr zu.

Unter dem Strich werde in dem noch bis Ende März laufenden Turnus ein Ergebnis zwischen 1,85 und 2,05 Milliarden Euro erwartet, kündigte die Airline am Montag an. Den bisher höchsten Gewinn erzielten die Iren 2018 mit 1,45 Milliarden Euro, im vergangenen Jahr verpassten sie diese Marke nur knapp. Europas größte Airline-Gruppe nach Passagierzahlen zählte von April bis September 105 Millionen Gäste, elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In der Sommersaison verkauften Ryanair und die Töchter Buzz, Lauda und Air Malta Tickets zu 58 Euro im Schnitt - 24 Prozent teurer als vor Jahresfrist.

Flüge werden sich auf längere Sicht auch nicht verbilligen. "Wir gehen von einem starken Wachstum im nächsten Jahr aus", sagte Konzernchef Michael O'Leary. Das gelte sowohl für die Passagierzahlen als auch für die Ticketpreise während der Hochsaison. Im laufenden Quartal seien Tickets rund 15 Prozent teurer als vor Jahresfrist. Die anhaltend hohe Nachfrage trifft auf ein knappes Sitzplatzangebot. Denn der Mangel an neuen Flugzeugen in Europa werde in den nächsten drei, vier Jahren noch nicht behoben sein, erläuterte der Airline-Chef. So befürchtet Ryanair, dass zehn von 57 neuen Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX nicht rechtzeitig vor dem Sommer 2024 eingeflottet werden können.

Im vergangenen Quartal beförderte Ryanair schon 25 Prozent mehr Kunden als im gleichen Zeitraum 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Im Schnitt lagen die europäischen Airlines unterdessen noch sieben Prozent unter Vorkrisenniveau. Zu Buche standen nach dem ersten Halbjahr bei einem Umsatzplus von 30 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro bereits 2,18 Milliarden Euro Gewinn, ein Sprung um 59 Prozent.

VERLÄSSLICHE DIVIDENDE

Erstmals winkt den Aktionären jetzt eine reguläre Dividende von 400 Millionen Euro in Summe. Künftig soll ein Viertel des Gewinns nach Steuern an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Bisher zahlte das Unternehmen hin und wieder eine Sonderdividende.

Ryanair-Aktien stiegen um rund sechs Prozent auf Kurse um 16 Euro. Investoren setzten darauf, dass sie noch stärker vom Wachstum des Billigfliegers profitieren können. Nach Einschätzung von Alex Irving, Analyst von Bernstein Research, schwimmt der Konzern mit jährlich zwei Milliarden Euro mehr liquiden Mitteln im Geld. Sonderdividenden und Aktienrückkäufe werden in Betracht gezogen, wie Ryanair erklärte. O'Leary zufolge wird das Unternehmen Ende 2026 schuldenfrei sein.

