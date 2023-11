AKTIE IM FOKUS: Rational nach trägem Start gemausert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rational haben sich am Dienstag nach schwachem Start gefangen und am frühen Nachmittag klar zugelegt. Mit plus 1,7 Prozent auf 572,50 Euro waren sie unter den besten Werten im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Von ihrem Ende Oktober erreichten tiefsten Stand seit fast einem Jahr hatten sie sich in den Tagen danach bereits erholt.

Der Großküchenausstatter könnte im Gesamtjahr operativ profitabler abschneiden als bisher. Ausgerechnet Probleme bei der Personalgewinnung könnten dazu beitragen. Zudem ist der Gegenwind durch Wechselkurse nicht so stark, wie das Unternehmen bislang dachte.

Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC blieb gleichwohl skeptisch: Ungeachtet der positiven Zahlen für das dritte Quartal und der Anhebung der Margenprognose blieben die Sorgen über die Entwicklung der Nachfrage. Ohne eine deutliche Verbesserung drohe die Erholungsdynamik in Gefahr zu geraten./ajx/jha/