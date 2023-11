APPLE - Aktie macht Fortschritte

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 179,230 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie markierte am 19. Juli 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 198,23 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Er fiel im Tief auf das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Januar 2023 zurück. Dieses Retracement liegt bei 165,82 USD und damit nur minimal über dem gebrochenen Abwärtstrend ab dem alten Rekordhoch aus dem Januar 2022 bei 182,94 USD. Die Abwärtsbewegung seit Juli kann also als Pullback an diesen Trend angesehen werden.

In den letzten Tagen legte der Aktienkurs wieder zu. Auch ein Rücksetzer nach den Quartalszahlen, die am Donnerstag nachbörslich veröffentlicht wurden, änderte daran nichts. Gestern durchbrach die Aktie den Widerstand bei 177,78 USD. Sie brach damit auch aus einem bullischen Keil aus, in dem sie sich seit 01. August abwärts bewegt hatte.

Bullen jetzt im Vorteil

Die Apple-Aktie könnte in den nächsten Tagen weiter ansteigen. Erstes Ziel ist der Widerstandsbereich um 182,94 USD, später das Allzeithoch bei 198,23 USD. Mittelfristig besteht weiterhin die Chance auf eine Rally gen 234 USD.

Ein Rückfall unter 177,78 UUSD wäre zwar unschön, aber noch kein Drama. Wichtig ist, dass die Aktie nicht mehr unter das Tief vom Freitag bei 173,35 USD abfällt.

Fazit: Mit dem gestrigen Anstieg gab es ein erstes Kaufsignal in der Apple-Aktie. Der große Befreiungsschlag ist dieser Anstieg noch nicht, aber ein wichtiger Fortschritt.

Apple-Aktie_woche

