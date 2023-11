Netflix - Flaggenausbruch als Katalysator

Regelmäßige Leser des „HSBC Daily Trading“ wissen, dass wir Gaps ein besonderes Augenmerk schenken. Ein Titel, welcher in besonderer Weise zu Kurslücken neigt, ist die Netflix-Aktie. So konnte der Technologietitel zuletzt mit einem Aufwärtsgap bei 354,79/392,26 USD die 200-Tages-Linie (akt. bei 380,25 USD) zurückerobern. Doch das waren nicht die einzigen charttechnischen Ausrufezeichen, denn mit dem Ausbruch aus der Korrekturflagge der letzten Monate gelang jüngst ein weiteres konstruktives Signal (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die beschriebene Konsolidierungsformation ein Anschlusspotenzial von 200 USD bereit, was in der Konsequenz zu einem Kursziel von rund 545 USD führt. Begleitet wird der beschriebene Ausbruch durch eine hohe Relative Stärke sowie ein bestehendes MACD-Kaufsignal, was das Risiko eines Fehlausbruchs deutlich reduziert. Das Ausschöpfen des diskutierten Kurspotenzials wäre gleichbedeutend mit einem neuen Jahreshoch oberhalb der Marke von 485,00 USD und dem Schließen einer weiteren Kurslücke vom Januar 2022 (obere Gapkante bei 506,93 USD). Als Stop-Loss bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 410,38 USD) oder aber der o. g. Durchschnitt der letzten 200 Tage an.

Netflix (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Netflix

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

