SCHAEFFLER - Vom Alptraum zum Phoenix?

Schaeffler AG - WKN: SHA015 - ISIN: DE000SHA0159 - Kurs: 5,125 € (XETRA)

Noch Ende Oktober befand sich die Schaeffler-Aktie im freien Fall. Aber bereits im Fazit der letzten Analyse wurde festgehalten, dass es problematisch werden könnte, die Aktie zu diesen tiefen Kursen noch zu verkaufen. Die Nähe zur Unterstützung um 4,50 EUR hatte das Potenzial, einen Stabilisierungsversuch zu starten.

Sell Off als Erholungsbasis

Genau diesen Stabilisierungsversuch sehen wir jetzt. Der große Kursrutsch am 30. Oktober war gleichzeitig der vorläufig finale Sell Off. Seit dem Tief bei 4,64 EUR kann sich die Aktie deutlich erholen. Die Käufer setzen aktuell sogar den Widerstandsbereich um 5,10 EUR unter Druck. Sollte das Kaufinteresse anhalten, könnten die Kurse sogar wieder in Richtung 5,50 EUR durchstarten.

Die aktuelle Erholung in der Schaeffler-Aktie steht jedoch immer noch auf wackeligen Beinen. Von einer mittelfristigen Nachhaltigkeit kann derzeit noch nicht gesprochen werden. Im ungünstigsten Fall nutzen die Verkäufer den Preisbereich bis hin zu ca. 5,20 EUR, um in den kommenden Tagen wieder Druck zu machen. Die Kurse könnten dann noch einmal auf 4,90 EUR oder sogar zum Jahrestief nachgeben.

Fazit: Die grundlegenden Chancen in der Schaeffler-Aktie haben sich in den vergangenen Tagen spürbar verbessert. Gerade aber aus mittelfristige Sicht muss man nichts überstürzen. Sollte die Aktie tatsächlich in einen Bullenmarkt zurückkehren, wird es wahrscheinlich noch einige weitere Chancen geben. Ein direkter Neueinstieg zwängt sich meiner Meinung nach im aktuellen Kursbereich nicht auf. Wer die Aktie am Tief eingesammelt hat, kann sich ein wenig zurücklehnen und das Kurstreiben „entspannt“ verfolgen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)