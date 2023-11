AKTIE IM FOKUS: Auto1 mit Kurssprung wegen Profitabilitäts-Fortschritten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität sind am Mittwoch vorbörslich von den Anlegern von Auto1 gefeiert worden.

Die Papiere des Online-Autohändlers zogen zuletzt im Tradegate-Handel im Xetra-Vergleich um 13 Prozent an und setzten damit ihre jüngste Erholung schwungvoll fort. Kurse jenseits der 7-Euro-Marke bahnen sich an, was auf Xetra das höchste Niveau seit September bedeuten würde.

Weil der Online-Gebrauchtwagenhändler etwas früher als angepeilt einen kleinen operativen Quartalsgewinn erzielte, sieht Vorstandschef Christian Bertermann nun auch auf Jahressicht etwas weniger Verlust als bisher einkalkuliert.

Laut dem RBC-Experten Wassachon Udomsilpa schlägt sich das Unternehmen gut in einem schwierigeren Marktumfeld. "Wir halten es für sinnvoll, der Erzielung von Profitabilität zum jetzigen Zeitpunkt Vorrang vor Wachstum zu geben", so der Experte./tih/zb

