EQS-News: The Social Chain AG: Gläubigerversammlung stimmt dem Verkauf der DS Gruppe zu

08.11.2023 / 16:45 CET/CEST

Berlin, 8. November 2023 – Die Gläubigerversammlung der The Social Chain AG hat heute dem Verkauf der DS Gruppe an Ralf Dümmel und weitere Altgesellschafter zugestimmt.



Der Verkauf ist das Ergebnis eines mehrmonatigen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte durchgeführten M&A-Verkaufsprozesses, in dem Angebote zahlreicher interessierter Parteien geprüft und bewertet worden sind, um das für die Gläubiger der Gesellschaft beste Angebot zu ermitteln. Dieses beste Angebot haben Ralf Dümmel und die anderen Altgesellschafter der DS Gruppe unterbreitet. Es beinhaltet neben der Zahlung des Kaufpreises auch die Rückführung von Bankdarlehen, den Verzicht auf Forderungen gegenüber der The Social Chain AG sowie die Übernahme erheblicher Verbindlichkeiten der DS Gruppe.



Der Verkauf wird voraussichtlich noch am 8. November 2023 beurkundet und soll, nach Zustimmung der beteiligten Banken sowie dem Eintritt weiterer marktüblicher Bedingungen, in den nächsten Wochen vollzogen werden.



Zitat des Insolvenzvorstands Prof. Dr. Gerrit Hölzle: „Nach einem aufwendigen Verkaufsprozess mit rund 60 Beteiligten freuen wir uns, dass die Gläubigerversammlung diesem für die Gläubiger wirtschaftlichen Angebot zugestimmt hat. Wir wünschen der DS Gruppe, ihren Mitarbeitern sowie ihren alten und neuen Gesellschaftern eine erfolgreiche Zukunft.“



Zitat des gerichtlich bestellten Sachwalters Friedemann Schade: „Mit dem heutigen Abstimmungsergebnis hat sich die Gläubigerversammlung ohne Gegenstimmen für den von der Eigenverwaltung ausgehandelten Verkauf der DS Gruppe und den in wochenlangen Verhandlungen ausgearbeiteten Vergleich ausgesprochen. Das bestätigt, dass diese Vereinbarungen dem Interesse der Gläubiger dienen und die Eigenverwaltung damit ein für alle Gläubiger sehr gutes Ergebnis erzielt hat.“







Kontakt:

Jana Walker

presse@socialchain.de

