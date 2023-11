Henkel – Bringen Zahlen nun die Wende?

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat durchwachsene Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt, dafür aber für gute Stimmung beim Ausblick gesorgt. Investoren nahmen dies zum Anlass, die Aktie nach oben zu hieven. Langfristig belastet aber immer noch ein intakter Abwärtstrend das Chartbild .

Den gemeldeten Zahlen zufolge hat Henkel in Q3 einen Einbruch des Konzernumsatzes um 9,0 Prozent auf 5,44 Mrd. Euro erlebt. Allerdings konnte das Unternehmen organisch um 2,8 Prozent wachsen. Zugute kamen Henkel deutliche Preissteigerungen. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun ein organisches Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,5 Prozent nach bislang 2,5 bis 4,5 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge wurde von 11,0 bis 12,5 Prozent auf 11,5 bis 12,5 Prozent angehoben.

Charttechnisch belastet die Henkel-Aktie seit Mitte 2017 ein weiterhin intakter Abwärtstrend, wobei die Corona bedingten Tiefstände aus Anfang 2020 von 62,24 Euro im abgelaufenen Jahr sogar temporär unterschritten wurden, allerdings ein Support aus 2012 um 58,00 Euro Schlimmeres verhindern konnte. Eine Kehrtwende im Kursverlauf dürfte an dieser Stelle nur mittelfristig zu bewerkstelligen sein und große Bemühungen der Käufer erfordern. Bis auf Weiteres muss man sich mit dem laufenden Abwärtstrend anfreunden.

Vorstand blickt optimistisch in die Zukunft

Aktuell notiert Henkel an der oberen Begrenzung eines seit Mitte Mai bestehenden Abwärtstrends. Erst ein Kurssprung mindestens über 69,75 Euro dürfte erneut den übergeordneten Abwärtstrend um 77,65 Euro in den Fokus rücken lassen. Konsistente Kaufsignale auf mittelfristiger Ebene würden dagegen erst oberhalb des aktuellen Jahreshochs und einem Niveau von mindestens 78,84 Euro entstehen. Infolgedessen könnte die Aktie anschließend an 83,40 bzw. 89,26 Euro zulegen. Ein Bruch der Vorwochentiefs von 65,88 Euro sollte mit Vorsicht genossen werden, hier könnten sich im Anschluss noch einmal Abwärtsrisiken auf die Vorjahrestiefs bei 56,56 Euro bei Henkel einstellen.

Widerstände: 71,30; 72,70; 74,04; 76,12; 78,84; 80,44 Euro

Unterstützungen: 67,38 / 67,07; 65,88; 65,02; 63,08; 60,64 Euro

Betrachtungszeitraum: 27.12.2022 – 09.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: DE0008232125tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006048408

Henkel AG & Co. KGaA in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.11.2018 – 09.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006048408

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Henkel-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Henkel für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Abstand zum Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Henkel HB821C 1,40 56,159799 19,65 5,01 Open End Henkel HC1TGE 0,66 63,597559 9,00 10,67 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.11.2023; 12:16 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Henkel für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Abstand zum Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Henkel HR9S80 1,20 82,553729 18,12 5,44 Open End Henkel HC7KC4 0,53 74,883337 7,11 13,32 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.11.2022; 12:18 Uhr

