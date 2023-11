MICROSOFT - Aktie kurz vorm Allzeithoch

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 363,200 $ (Nasdaq)

Die Microsoft-Aktie zeigte sich zuletzt in einer sehr starken Verfassung. Die Aktie näherte sich gestern ihrem Allzeithoch an. Dieses liegt bei 366,78 USD. Das gestrige Tageshoch liegt bei 363,87 USD. Damit fehlen keine drei Dollar mehr zum Rekordhoch vom 18. Juli.

Nach diesem Allzeithoch konsolidierte die Aktie in einer Art bullischen Flagge. Aus dieser brach der Wert am 11. Oktober nach oben aus. Zunächst tat er sich schwer damit, sich von dieser Flagge nach oben abzusetzen. Auch der erste Run nach den letzten Quartalszahlen wurde wieder abverkauft. Aber mit dem Start der Rally am Gesamtmarkt kannte die Microsoft-Aktie fast kein Halten mehr und legte in den letzten neun Handelstagen in Folge zu.

Im Active Trading, meinem Musterdepot in stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate, habe ich am 16. Oktober eine Position in DE000KJ1JQZ8 eröffnet. In diesem Zertifikat gab es zwei Teilverkäufe bei + 57,85% und bei 200%. Zudem halte ich seit 13. Oktober eine Position in der Aktie. Die Restposition im Zertifikat notiert mit 201,65%, die Aktie mit 7,34% im Plus. Ihr könnte als Neukunde stock3 Trademate oder stock3 ultimate 14 Tage kostenlos testen.

Rücksetzer einplanen

Nach dem steilen Run der letzten Tage ist ein direkter und stabiler Ausbruch auf ein neues Allzeithoch wenig wahrscheinlich. Ein Rücksetzer an das Hoch nach den Zahlen bei 346,20 USD würde nicht überraschen. Anschließend könnte der Wert aber durchaus auf ein neues Rekordhoch ausbrechen und gen 425,18 USD ansteigen. Bei einem optimalen Verlauf in den nächsten Monaten könnte es sogar zu einem Anstieg gen 517 USD kommen.

Ein Rückfall unter 346,20 USD wäre unschön. Aber erst ein Rückfall unter das Tief nach den Zahlen bei 326,94 USD wäre ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 301,38 USD und damit an das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Januar 2023 gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der Microsoft-Aktie ist bullisch. Eine weitere Rally ist wahrscheinlich. Aber in einigen Tagen könnte es bessere Kaufkurse als heute geben.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)