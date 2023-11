Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.11.2023 Kursziel: 2,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Q3-Zahlen: Erreichen der angepassten Guidance visibel Die 3U HOLDING AG hat gestern Q3-Zahlen veröffentlicht. Wie in unserem letzten Comment vom 6. November beschrieben, performten die Segmente ITK und EE planmäßig, während das SHK-Segment den erwarteten Erlösrückgang und eine angespannte Rohmarge zeigte. [Tabelle] 9M-Umsatz leicht gesteigert; Rückläufiges Konzern-EBITDA auf Sondereffekt im Vj. zurückzuführen: Mit einem Umsatz von 12,7 Mio. Euro in Q3 (+3,3 yoy) und 37,8 Mio. Euro nach 9M dürfte 3U die angepasste Umsatzprognose (52,0 bis 56,0 Mio. Euro) u.E. im mittleren Bereich erfüllen, ohne dass sich eine Belebung im SHK-Segment einstellt. Auf Ebene des Konzern-EBITDAs ergab sich nach 9M ein Rückgang um 57,1% yoy auf 3,4 Mio. Euro, der u.E. jedoch primär auf einen Einmaleffekt (Veräußerung eines Immobilienprojekts in 2022) zurückzuführen ist. Hohes organisches Umsatzwachstum im ITK-Segment: Neben der Übernahme der cs-Gruppe, die in Q3 einen Monat konsolidiert wurde (0,61 Mio. Euro Umsatzbeitrag), trug ein hohes organisches Umsatzwachstum i.H.v. 15,4% yoy zum guten Segmentergebnis bei. Indes fiel die Segment-EBITDA-Marge leicht auf 24,9% (Vj. 26,9%). Nach Vorstandsangaben kann der Umsatzbeitrag von cs i.H.v. 0,61 Mio. Euro/Monat als indikative Run-Rate angesehen werden, sodass das Target einen Jahresumsatz von ca. 7 bis 8 Mio. Euro erzielen dürfte. Der Kaufpreis beläuft sich u.E. auf Basis der Differenz des berichteten Investitions- Cashflows im H1- und 9M-Zeitraum auf maximal 4,6 Mio. Euro, was dem 0,6-fachen Umsatz entsprechen würde. Nach Vorstandsangaben wird der Fokus in den nächsten Monaten auf der Integration und der Hebung von Synergieeffekten durch die Vereinheitlichung von Back-Office-Funktionen liegen. Umsatzseitig dürfte der Vertrieb der Managed Service-Dienstleistungen der 3U an die 400 Bestandskunden der cs-Gruppe Priorität haben, um zusätzliches Wachstum zu generieren. Erlöse der Windparks ab 2024 gänzlich von Spot-Preis abhängig: Nachdem die Q3-Zahlen im EE-Bereich keine Überraschungen boten (schwaches Vorjahresquartal auf Sonderabschreibung auf Entwicklungsprojekte i.H.v. 1,6 Mio. Euro zurückzuführen), hat 3U bekanntgegeben, dass die Stromerträge der Windparks Roge und Klostermoor ab 2024 ebenfalls gänzlich zum Spot-Preis verkauft werden sollen. Dies wird u.E. zu einer höheren Ergebnisvolatilität führen, da 2023 noch hohe fixierte Abnahmepreise durch PPAs vereinnahmt wurden. Auf Basis des aktuellen Preisniveaus würde dies nach Vorstandsangaben zu Umsatz- und EBT-Einbußen von ca. 0,8 Mio. Euro in 2024 führen. In unseren Prognosen ist bereits seit Aufnahme der Coverage im März 2023 ein abflachendes Preisniveau berücksichtigt, sodass wir außer der Adjustierung der erwarteten Zinserträge durch die Anlage verfügbarer Liquidität keine weiteren Anpassungen vornehmen. Aktienrückkaufangebot beendet: 3U hat im Oktober via Tender Offer 3,24 Mio. Aktien (rd. 8,8% aller ausstehenden Anteile) erworben, um diese u.E. primär als Akquisitionswährung für weitere Übernahmen einzusetzen. Der Preis lag bei 2,45 Euro je Aktie, wodurch ein Cash-Abfluss von 7,9 Mio. Euro resultierte. Dass der maximale Rahmen des Rückkaufs (10%) nicht ausgeschöpft wurde, obwohl der Kurs unterhalb des Rückkaufangebots lag, werten wir als positives Signal vonseiten der Aktionärsbasis. Fazit: Die Q3-Zahlen lagen nach der jüngsten Anpassung der Guidance im Rahmen der Erwartungen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 2,90 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28193.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °