SERVICENOW - Rücksetzer böte interessante Chancen

ServiceNow Inc. - WKN: A1JX4P - ISIN: US81762P1021 - Kurs: 625,330 $ (NYSE)

Die Servicenow-Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 707,60 USD vom 04. November 2021 deutlich zurück. Sie fand erst am 13. Oktober 2022 nach über 50% Verlust bei 337,00 USD ein Tief.

Danach startete eine Bodenbildung. Am 20. Januar 2023 gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Am 19. Juli 2023 markierte der Wert ein Hoch bei 614,36 USD. Anschließend konsolidierte er in einer bullischen Flagge in Richtung des Unterstützungsbereichs um den EMA200. Am 25. Oktober näherte sich der Wert diesem Bereich zuletzt an. Seitdem läuft eine steile Rally, die inzwischen zum Ausbruch aus der Flagge und sogar zu einem neuen Jahreshoch führte.

Rally kann mittelfristig noch weitergehen

Mit dem Ausbruch aus der Flagge hat sich die ServiceNow-Aktie neues Potenzial verschafft. Mittelfristig sind weitere Kursgewinne in Richtung des Allzeithochs möglich. Auch neue Hochs im Bereich um 758 USD würden nicht überraschen. Kurzfristig ist nach dem steilen Anstieg in den letzten Tagen die Gefahr eines Rücksetzers aber nicht zu unterschätzen. Im Idealfall fällt der Wert dabei auf ca. 598,37 USD und damit auf die Oberkante der Flagge zurück.

Der Spielraum für die Bullen ist aktuell schwer abzuschätzen, da die Rally sehr steil war. Vermutlich wäre ein Rückfall unter den EMA50 bei aktuell 569,94 USD ein k.o. für die Bullen.

Fazit: Der steile Anstieg der letzten Tage hat zu mittelfristigen Kaufsignalen geführt. Aber man sollte wohl einen Rücksetzer abwarten, bevor man sich neu engagiert.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)