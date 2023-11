VOLKSWAGEN – Habe ich mich in der Aktie geirrt?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 105,140 € (XETRA)

Am Mittwoch kehrten die Käufer in die Volkswagen-Aktie zurück und auch im heutigen Donnerstagshandel kann der Kurs zulegen, zumindest zum Zeitpunkt dieser Zeilen. Im laufenden Abwärtstrend, der sich zuletzt sogar noch beschleunigte, zeigt sich im Chartbild eine Erholung. Die große Frage ist, ob daraus mehr werden kann.

Noch liegt keine Trendwende vor!

Halten wir uns zunächst an die Fakten, ist der Abwärtstrend in der Volkswagen-Aktie immer noch intakt. Um einen bullischen Trendwechsel zu vollziehen, müsste es eine Bodenbildung geben und das auf mittelfristiger Ebene. Dazu gehört in meinen Augen auch ein nachhaltiger Kursanstieg über ca. 115 EUR.

Auf der anderen Seite aber präsentiert sich die Aktie derzeit durchaus bullisch. Bereits Anfang der Woche hat man den Widerstandsbereich um 106 EUR erreicht. Hier prallten die Kurse nicht überraschend nach unten ab. Dass die Käufer aber bereits nach zwei schwachen Konsolidierungstagen wieder Druck machen können, sollte den Bären zu denken geben. Wir persönlich fällt in diesem Zusammenhang ein äußerst bullisches Szenario ein!

Angst, etwas zu verpassen?

Mit „die Panik geht um“ kann dieses Szenario ganz gut beschrieben werden. Genauer gesagt könnten zwei Aspekte zum Tragen kommen, die für eine beschleunigte Rally nach oben sorgen würden. Zum einen kommen die Bären, die die Aktie im Zuge der letzten Verkaufswelle geshortet haben, angesichts solcher kleinen Konsolidierungen wie in dieser Woche nicht mehr in den Gewinn. Steigt der Aktienkurs jetzt höher, vergrößern sich deren Verluste, was wiederum panikartige Glattstellungen der Shortpositionen bedeuten würde. Dies könnte den Aktienkurs nach oben weiter befeuert.

Den gleichen Effekt hätte auf der anderen Seite FOMO. Die Marktteilnehmer, die im Zuge des Abwärtstrends ausgestiegen sind, könnten bei nur kleinen Konsolidierungen Angst bekommen, die nächste Rally zu verpassen. Diese Angst treibt sie dann in neue Longpositionen, wobei man durchaus bereit ist, relativ hohe Preise zu akzeptieren.

Im Zusammenspiel dieser beiden Komponenten könnte es in der Volkswagen Aktie tatsächlich zu einer beschleunigten Aufwärtsbewegung auf 111 oder sogar 115 EUR kommen, ohne dass die Kurse noch einmal nachhaltig unter 103,50 EUR nachgeben. Diese Entwicklung steht zwar noch auf wackeligen Beinen, hat aber durch die Konsolidierung in dieser Woche an Wahrscheinlichkeit gewonnen.

Fazit: In der letzten Volkswagen-Analyse wurde meinerseits auf die Möglichkeit verwiesen, auf eine neue Verkaufswelle zu setzen. Knapp eine Woche später hat sich die Lage etwas verändert. Die Bullen haben mehr Chancen, als mir lieb ist. Aus diesem Grund würde ich das Kursgeschehen derzeitig engmaschig verfolgen und mein Risiko verkleinern. Jeder muss hier natürlich seine eigene Entscheidung treffen, technisch gesehen nehmen die Chancen der Bullen oberhalb von ca. 107,00 EUR jedoch weiter zu.

Volkswagen Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)