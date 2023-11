Batteriekonzern Varta sieht wieder Licht nach drittem Quartal - Prognose steht

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der kriselnde Batteriekonzern Varta sieht sich nach einem ordentlichen dritten Quartal in der Spur zu seinen Jahreszielen. In den Monaten Juli bis September machte das Unternehmen vorläufigen Angaben vom Freitag zufolge gut 215 Millionen Euro Umsatz. Das war gut ein Zehntel mehr als ein Jahr zuvor. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 29,4 Millionen Euro, nachdem Varta im Vorjahreszeitraum operativ leicht rote Zahlen geschrieben hatte. Die Markterwartungen seien mit den Zahlen übertroffen worden, hieß es vom Unternehmen. Die Varta-Aktien drehten in die Gewinnzone und legte zuletzt um 5,7 Prozent. Das Management bestätigte die Jahresprognose./men/mis