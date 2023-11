Secunet Security – Zahlen bringen nur kurzfristige Entspannung

secunet Security Networks AG - WKN: 727650 - ISIN: DE0007276503 - Kurs: 147,000 € (XETRA)

Secunet Security Networks erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von endgültig 87,6 Mio. EUR (vorläufig: 87,6 Mio. EUR), ein Ebit von endgültig 5,7 Mio. EUR (vorläufig: 5,7 Mio. EUR) und einen Auftragsbestand (per Ende September) von 197 Mio. EUR (VJ: +17%). Der Ausblick für 2023 bestätigt. Diese Zahlen gab das Unternehmen gestern vorbörslich bekannt. Die Aktie reagierte darauf mit einem Plus von 4,26%.

Die Aktie von Secunet Securitiy befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 608,00 EUR aus dem November 2021 in einer Abwärtsbewegung. Im September 2022 markierte die Aktie ein Tief bei 163,80 EUR. Anschließend kann es zu einem Bodenbildungsversuch. In diesem Versuch scheiterte der Wert mehrmals am Widerstandsbereich um 251,50 EUR. Anfang Oktober durchbrach er den Unterstützungsbereich um 194,20 EUR.

Mit diesem Rückfall stellte sich der Bodenbildungsversuch als Fortsetzungsformation des Abwärtstrends heraus. Die Aktie krachte danach auch auf 124,40 EUR. Seit diesem Tief aus der letzten Woche erholt sich der Wert.

Nur kurzfristige Erholung

Die nächsten wichtigen Widerstände liegen im Bereich um 163,80 EUR - 173,50 EUR. An diesen Bereich könnte sich die Aktie kurzfristig noch erholen. Anschließend droht allerdings ein Rückfall in Richtung 80,40-77,80 EUR. Für ein größeres Kaufsignal müsste die Aktie wohl den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 205,68 EUR durchbrechen. In diesem Fall könnte es zu Gewinnen in Richtung 251,50 EUR und 331,65 EUR möglich.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Secunet Security macht trotz der positiven Reaktion auf die aktuellen Zahlen einen bärischen Eindruck.

secunet Security Networks AG - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)