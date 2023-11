Emirates bestellt 95 Boeing-Langstreckenjets

DUBAI (dpa-AFX) - Die arabische Fluggesellschaft Emirates kauft bei Boeing auf einen Schlag 95 Großraumjets für die Langstrecke. Die Bestellung umfasse 90 Maschinen aus der modernisierten Reihe 777X und fünf Exemplare vom Typ 787 "Dreamliner", teilte Boeing am Montag auf der Luftfahrtmesse in Dubai mit. Emirates betreibt bereits so viele Maschinen vom Typ 777 wie keine andere Airlines der Welt. Die jetzt verkündete Bestellung für die Neuauflage 777X umfasst 55 Exemplare in der längeren Version 777-9 und 35 in der kürzeren Variante 777-8.

Insgesamt hat Emirates den Angaben zufolge damit 205 Maschinen in der modernisierten Version 777X geordert. Bisher konnte Boeing jedoch kein einziges Flugzeug des Typs ausliefern. Wegen Verzögerungen bei Entwicklung und Zulassung und Schwierigkeiten mit anderen Flugzeugtypen hat der Hersteller die Auslieferung der ersten 777X um mehrere Jahre auf 2025 verschoben und deshalb Sonderkosten in Milliardenhöhe verbucht. Auch die Lufthansa wartet schon lange auf ihr erstes Exemplar./stw/stk