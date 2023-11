EQS-News: flatexDEGIRO: flatex zum „Besten Online Broker“ von „BrokerTest“ und „BrokerVergleich“ gekürt, DEGIRO mehrfach international auszeichnet

EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO: flatex zum „Besten Online Broker“ von „BrokerTest“ und „BrokerVergleich“ gekürt, DEGIRO mehrfach international auszeichnet



13.11.2023

Frankfurt am Main, 13. November 2023 - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas führender Online-Broker, hat mit ihrer Marke flatex in Deutschland und Österreich in diesem Jahr sowohl bei der Broker-Wahl auf „BrokerTest“ als auch bei „BrokerVergleich“ die Hauptkategorie „Bester Online Broker“ sowie die Nebenkategorie „Bester ETF & Fonds Broker“ gewonnen hat. DEGIRO überzeugte international gleich in mehreren wichtigen Wachstumsmärkten wie den Niederlande, Spanien und Italien.

„Wir sehen uns in unserer nachhaltigen und konsequenten strategischen Ausrichtung auf ein herausragendes Leistungsangebot durch die vielen Auszeichnungen dankenswerterweise bestätigt“, sagt Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO. „Denn sie zeigen, dass wir mit Preis und Leistung die Kunden überzeugen und sich unsere Investitionen in die kontinuierliche Verbesserung unserer IT-Infrastruktur auszahlen. Mit der von uns entwickelten innovativen Online-Plattform eröffnen wir unseren mehr als 2,6 Millionen Kunden kostengünstig Top-Serviceleistungen und gewährleisten die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr.“

Bei der Broker-Wahl auf „BrokerTest“ haben knapp 66.000 Trader, Anleger und Investoren in insgesamt sechs Kategorien über ihren Lieblingsbroker abgestimmt. In der Hauptkategorie „Online Broker“ setzte sich flatex vor Comdirect und der Consorsbank durch, in der Kategorie „Bester ETF & Fonds Broker“ vor der Consorsbank und Trade Republic. flatex konnte damit seinen Vorjahreserfolg in beiden Kategorien verteidigen.

Bei „BrokerVergleich“ konnten Kunden in diesem Jahr über die Rekordanzahl von insgesamt 48 Online-Brokern, 36 Online-Vermögensverwaltungen sowie 16 Kryptobörsen abstimmen. An der Abstimmung nahmen rund 24.000 Kunden teil. In der Hauptkategorie „Online Broker“ setzte sich dabei flatex vor Comdirect und Scalable Capital durch.

Einer der Hauptgründe für die herausragende Platzierung in diesem Jahr war laut „BrokerVergleich“ das „überaus gute Leistungspaket, welches sowohl die Redaktion als auch die Kunden honorierten. Diverse Plattformen zum Handeln und jede Menge Extras am Rande (z. B. Online-Seminare, Roadshow und ein Börsentalk) überzeugen. Realtime-Anwendungen, Charts, diverse Optionen beim Kauf bzw. Verkauf sowie mobile Optionen sind Standard. Darüber hinaus erfüllt die Angebotspalette die Wünsche der meisten Nutzer.“

In der Kategorie „ETF & Fonds Broker“ gewann flatex ebenfalls vor Comdirect und Scalable Capital und sicherte sich damit bereits zum dritten Mal in Folge den 1. Platz. flatex setzte sich laut „BrokerVergleich“ vor allem „dank des besten Leistungspakets im Feld durch.“

Darüber hinaus hat flatex in diesem Jahr die Auszeichnung „HÖCHSTE Kundenorientierung“ in der Kategorie Depotbanken des Branchenmagazins CHIP und „Digital Champions“ in der Kundenbefragung von „Die Welt“ bekommen.

International wurde die zweite starke Konzernmarke, DEGIRO, in mehreren wichtigen Märkten als herausragender Online Broker auszeichnet. So gewann DEGIRO beispielsweise den europaweiten „Best European Discount Broker“ von Investing, die Auszeichnung „Best Broker 2023“ von Cash Cow in den Niederlande, die Rankia Awards „Best Broker for Stocks“ in Spanien und „Best International Broker“ in Italien, sowie ebenfalls in Italien den „Best Online Broker“ von QualeBroker sowie den „Best Customer Service Award Italy“ des Corriere della Sera.

Über flatexDEGIRO AG

Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern und in den Bereichen Produkt, Preis und Plattform-Qualität führende Standards zu setzen.

Mit über 2,6 Millionen Kundenaccounts und über 67 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2022 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, negativer Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres profitables Wachstum aufgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.flatexdegiro.com/de.

