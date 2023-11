EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Ausbau des Portfolios von Lithium-Projekten in Australien

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Ausbau des Portfolios von Lithium-Projekten in Australien



14.11.2023 / 09:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ausbau des Portfolios von Lithium-Projekten in Australien

Erfolgreiche Entwicklung des Joint Venture mit SensOre Pty, Australien

Vier weitere Lizenzen in Australien für Frühphasenexploration

Explorationserfolg: Bis zu 1,25% Lithiumoxid in Pegmatiten

Die Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7/ISIN DE000A0XYG76) hat mit ihrem australischen Partner SensOre (ASX: S3N) und dem gemeinsamen Tochterunternehmen Exploration Ventures AI Pty Ltd („EXAI“) vier weitere Lizenzen im Bundesstaat Western Australia gesichert. Insgesamt umfasst das Portfolio nun sieben Projekte. Anfang 2023 hatten SensOre und die Deutsche Rohstoff AG das Joint Venture im Verhältnis 30:70 gegründet.



Jan-Philipp Weitz, CEO, sagte: „Wir wollen auf Basis von SensOres Technologie Explorationsziele mit Potenzial für abbauwürdige Vorkommen erwerben. Wir fokussieren uns dabei auf Projekte in einer sehr frühen Phase, die mit geringem Kapitalaufwand getestet werden können. Unsere Arbeiten im Bereich Lithium stellen einen Teil unseres Geschäfts dar, der von der rapiden Entwicklung im Bereich der Elektrifizierung und der damit verbundenen Nachfrage nach Lithium profitieren kann. Wir versuchen unser langjähriges Know-How, technologischen Fortschritt in der Exploration sowie unsere Kapitalstärke zu nutzen, um erfolgreich zu sein.“



Auf den Lizenzen wurden im Laufe des Jahres erste Feldarbeiten durchgeführt, wobei derzeit eine umfassende Datenbasis für alle Projekte mit eigenen Kartierungen sowie Gesteins- und Bodenproben erstellt wird. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird über die weiteren Explorationsarbeiten entschieden.



Auf dem neu erworbenen Abbots North Projekt ca. 25 km nördlich des Ortes Meekatharra konnten bereits mehrere Pegmatite von bis zu 350 m Länge und 15 m Mächtigkeit über einen mindestens 1,5 km langen Korridor kartiert und beprobt werden. Pegmatite stellen allgemein die wichtigsten Wirtsgesteine für im Bergbau gewonnenes Lithium dar. Proben von Abbots North weisen Gehalte von bis zu 1,25 % Li2O auf. Die Pegmatite befinden sich innerhalb eines Grünsteingürtels, in dem bereits mehrere weitere Pegmatite identifiziert wurden. Weiterführende Arbeiten sollen nunmehr die Ausdehnung und Lithiumgehalte dieser Pegmatite näher untersuchen.



Aufbauend auf diesen sehr vielversprechenden frühen Ergebnissen ist im kommenden Jahr ein erstes Bohrprogramm zum Testen der Längs- und Tiefenerstreckung der kartierten Pegmatite geplant. Im Anschluss an eine erfolgreiche Exploration könnte die weitere Finanzierung über den australischen Kapitalmarkt erfolgen.





Mannheim, 14. November 2023





Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

Die Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7/ISIN DE000A0XYG76) hat mit ihrem australischen Partner SensOre (ASX: S3N) und dem gemeinsamen Tochterunternehmen Exploration Ventures AI Pty Ltd („EXAI“) vier weitere Lizenzen im Bundesstaat Western Australia gesichert. Insgesamt umfasst das Portfolio nun sieben Projekte. Anfang 2023 hatten SensOre und die Deutsche Rohstoff AG das Joint Venture im Verhältnis 30:70 gegründet.Jan-Philipp Weitz, CEO, sagte: „Wir wollen auf Basis von SensOres Technologie Explorationsziele mit Potenzial für abbauwürdige Vorkommen erwerben. Wir fokussieren uns dabei auf Projekte in einer sehr frühen Phase, die mit geringem Kapitalaufwand getestet werden können. Unsere Arbeiten im Bereich Lithium stellen einen Teil unseres Geschäfts dar, der von der rapiden Entwicklung im Bereich der Elektrifizierung und der damit verbundenen Nachfrage nach Lithium profitieren kann. Wir versuchen unser langjähriges Know-How, technologischen Fortschritt in der Exploration sowie unsere Kapitalstärke zu nutzen, um erfolgreich zu sein.“Auf den Lizenzen wurden im Laufe des Jahres erste Feldarbeiten durchgeführt, wobei derzeit eine umfassende Datenbasis für alle Projekte mit eigenen Kartierungen sowie Gesteins- und Bodenproben erstellt wird. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird über die weiteren Explorationsarbeiten entschieden.Auf dem neu erworbenen Abbots North Projekt ca. 25 km nördlich des Ortes Meekatharra konnten bereits mehrere Pegmatite von bis zu 350 m Länge und 15 m Mächtigkeit über einen mindestens 1,5 km langen Korridor kartiert und beprobt werden. Pegmatite stellen allgemein die wichtigsten Wirtsgesteine für im Bergbau gewonnenes Lithium dar. Proben von Abbots North weisen Gehalte von bis zu 1,25 % Li2O auf. Die Pegmatite befinden sich innerhalb eines Grünsteingürtels, in dem bereits mehrere weitere Pegmatite identifiziert wurden. Weiterführende Arbeiten sollen nunmehr die Ausdehnung und Lithiumgehalte dieser Pegmatite näher untersuchen.Aufbauend auf diesen sehr vielversprechenden frühen Ergebnissen ist im kommenden Jahr ein erstes Bohrprogramm zum Testen der Längs- und Tiefenerstreckung der kartierten Pegmatite geplant. Im Anschluss an eine erfolgreiche Exploration könnte die weitere Finanzierung über den australischen Kapitalmarkt erfolgen.Mannheim, 14. November 2023Deutsche Rohstoff AGTel. +49 621 490 817 0info@rohstoff.de

14.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com