GNW-Adhoc: Blue Diamond Resorts schreibt Geschichte mit seinen Black Friday Deals für 2023

^MIAMI, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach den außergewöhnlichen Preisnachlässen des letzten Jahres hat Blue Diamond Resorts soeben angekündigt, dass der Black Friday 2023 die bisher größten Ersparnisse für anspruchsvolle Kunden auf der Suche nach All-Inclusive-Urlaubserlebnissen bieten wird. Mit Preisnachlässen, die Hunderte von Dollars einsparen, beginnt der Black Friday Sale von Blue Diamond Resorts am 16. November für begrenzte Zeit, sodass genügend Zeit bleibt, um die Urlaubsreise zu planen. Die Black Friday Deals haben das perfekte Timing und ermöglichen es Reisenden, sich ihren Aufenthalt im bald öffnenden Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-blue-waters) zu sichern, das ausschließlich für Erwachsene konzipiert wurde, die in Montego Bay, Jamaika, ihre wertvollsten Beziehungen wieder aufleben lassen möchten. Außerdem können die Gäste ihren Urlaub im mit Spannung erwarteten Royalton CHIC Antigua (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-antigua) im Voraus buchen, das im April 2024 eröffnet werden soll und mit exklusiven Features für einen lebhaften ?Party Your Way"-Urlaub aufwartet. Urlauber aus aller Welt können die verschiedenen Marken unter dem Dach der Hotelmanagementgesellschaft erkunden. Das Angebot ist vielfältig und reicht von familienfreundlichen Resorts bis hin zu geselligen Unterkünften nur für Erwachsene und Boutique-Erlebnissen. Diese Angebote gelten bis zum 26. November 2023 für Anlagen in Mexiko, der Dominikanischen Republik, Costa Rica, St. Lucia, Jamaika, Antigua und Grenada. Die Gäste können aus einer Reihe exklusiver Zimmerkategorien wählen, die in den

Blue Diamond Resorts angeboten werden, darunter die begehrten Diamond Club(TM)- und

Star Class(TM)-Suiten, die beide mit Premium-Inklusivleistungen und persönlichem Butler-Service aufwarten. Diese Optionen richten sich an diejenigen, die ein exklusives Erlebnis in einem der Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts und Planet Hollywood Beach Resorts suchen. Außergewöhnliche Angebote gibt es auch für das Mystique by Royalton und das Grand Lido Negril, die für alle Arten von Reisenden und Vorlieben geeignet sind. Kunden, die dieses Angebot wahrnehmen, können ihre Reisen jederzeit zwischen dem 16. November 2023 und dem 23. Dezember 2024 planen. Die Preise können je nach Objekt, Saison und Zimmertyp variieren. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Websites: www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com), www.planethollywoodhotels.com (http://www.planethollywoodhotels.com) und www.mystiqueresorts.com (http://www.mystiqueresorts.com). Über Blue Diamond Resorts Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über 60 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu Hochzeiten, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In

Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports Event Guarantee(TM) gelten sie alle als

eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC (https://www.royaltonresorts.com/) Resorts, eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa (https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht. Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa636fb9- 11e9-4f24-87c2-3ad1d602a53b °