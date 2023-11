Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2023 Kursziel: 3,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Durchwachsene Entwicklung im dritten Quartal 2023 Die Zahlen der 3U HOLDING AG zu den ersten neun Monaten des ablaufenden Geschäftsjahres zeigen ein gemischtes Bild: Die margenstarken Segmente ITK und Erneuerbare Energien weisen - teils auch infolge von Erstkonsolidierungseffekten sowie des Wegfalls letztjähriger Einmalbelastungen - zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis aus. Dagegen leidet die SHK-Sparte, auf die der größte Teil der Konzernumsätze entfällt, seit dem zweiten Quartal merklich unter dem massiven Einbruch in der Baubranche. Aufgrund der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen im SHK-Bereich hat der Vorstand seine Guidance für 2023 Anfang November angepasst. Angesichts der Ausrichtung auf die Megatrends Onlinehandel, Do-it-yourself und klimafreundliche Technologien bewertet das Management die mittel- bis langfristigen Aussichten des SHK-Segments aber unverändert als sehr positiv. Impulse werden dabei mit Inkrafttreten des neuen Gebäudeenergiegesetzes zum 1. Januar 2024 vor allem auch aus dem neuen CO2-neutralen Heizsystem ThermCube und Produkterweiterungen im Photovoltaik-Bereich erwartet. Insgesamt strebt 3U im Rahmen der MISSION 2026 in den nächsten Jahren signifikante Ertrags- und Wertsteigerungen durch organisches Wachstum in den Segmenten ITK und SHK, einen massiven Ausbau des Windparkportfolios sowie Akquisitionen vor allem im SHK-Bereich an. Dabei bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von über 75 Prozent und einer Netto-Cash-Position von knapp 49 Mio. Euro zum Ende des Neunmonatszeitraums bilanziell sehr komfortabel aufgestellt. In Summe sind wir daher unverändert positiv gestimmt, dass die Marburger ihre Erfolgsgeschichte nach Überwindung der momentanen Schwächephase im SHK-Segment weiter fortsetzen können. Auf Grundlage unserer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung heben wir unser Kursziel für den 3U-Anteilsschein auf 3,10 Euro an und erachten das Papier auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin als klaren "Kauf". Diese Ansicht unterstreicht unserer Meinung nach auch, dass das kürzliche Aktienrückkaufangebot nicht in vollem Umfang ausgenutzt wurde, obwohl sich der offerierte Preis mit 2,45 Euro über dem Börsenkurs bewegte. Das bilanzielle Eigenkapital der 3U HOLDING AG ohne Anteile Dritter belief sich zum 30. September 2023 auf 95,6 Mio. Euro bzw. 2,60 je Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28275.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

www.gsc-research.de. Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179 374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °