Mit einem Mausklick die besten Kupferminen der Welt im Depot

Werbung

Wenn ein Gut immer knapper wird, die Nachfrage hingegen steigt, ist klar, was mittel- und langfristig passiert: Der Preis wird steigen. Das gilt auch für Kupfer. Manche Rohstoffe werden im Zuge des Wandels hin zu erneuerbaren Energien weniger benötigt, aber für Kupfer ist das nicht zu erwarten.

Denn Kupfer wird nicht nur in sehr vielen unterschiedlichen Industrien eingesetzt und verarbeitet, auch und gerade im Bereich der sogenannten Zukunftstechnologien ist Kupfer nicht wegzudenken. Und es wird dort in steigenden Mengen benötigt, wie die folgende Grafik zeigt, die eine Bedarfsprognose von Kupfer in den wichtigsten Zukunftstechnologien abbildet:

Quelle: Fraunhofer ISI, statista.de

Aber die Erwartung einer steigenden Kupfernachfrage beschränkt sich keineswegs auf die Zukunftstechnologien. Laut einer 2022 erstellten Prognose von Eurometaux, einem Verband von europäischen Nichteisenmetall-Produzenten, wird der Kupferbedarf bis 2050 insgesamt um 50 Prozent zunehmen.

Der Kupferbedarf wird steigen, doch das Angebot ist begrenzt

Und diese Prognose ist keineswegs unrealistisch, denn schon in den Jahren zwischen 2012 und 2022 stieg die weltweite Nachfrage nach Kupfer um 27,3 Prozent an, wie die nachfolgende Grafik zeigt, in der wir die Kupfernachfrage weltweit in Millionen Tonnen über diesen Zeitraum sehen.

Quelle: ICSG, statista.de

Diese Tendenz eines sukzessiven Mehrverbrauchs ließe sich problemlos meistern, wenn es damit getan wäre, einfach mehr Kupfer zu fördern. Aber wie alle im Erdreich gebundenen Rohstoffe ist auch der Vorrat an Kupfer nicht unbegrenzt. Auch, wenn seither weitere, große Kupfervorkommen entdeckt wurden, macht die nächste Grafik die Problematik sehr deutlich:

Quelle: PwC, statista.de, Mai 2013

Im Jahr 2012 schätzte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) die Zahl der Jahre, welche die bis dahin bekannten Kupfervorräte unter Berücksichtigung des sich verändernden Bedarfs noch reichen würden, auf 31. Hätte PwC Recht, wäre also 2043 Schluss. Damit ist zwar nicht zu rechnen. Aber klar ist: Kupfer wird rarer, der Bedarf aber größer. Schlussfolgerung: Der Kupferpreis wird mittelfristig sukzessiv steigen.

Ein Investment in die Kupfer-Förderung ist kein Beitrag zur Preistreiberei

Nun sehen es viele Investoren, durchaus zu Recht, als hochproblematisch an, bei essenziellen, weltweit benötigten Rohstoffen auf steigende Preise zu spekulieren und deren Verteuerung sowie die damit einhergehenden Probleme dadurch mit auszulösen. Aber das tut man auch nicht, wenn man in diejenigen Unternehmen investiert, die das Kupfer fördern: die Kupferminen-Gesellschaften.

Denn damit geht es nicht darum, durch Käufe des Rohstoffs dessen Peis hochzutreiben. Es geht um ein Investment in Unternehmen, die von der vom Spekulations-Aspekt vollkommen unabhängigen Ausgangslage profitieren, dass die Weltwirtschaft von einem Rohstoff immer mehr benötigt, der gleichzeitig immer knapper wird.

Auf einen „Korb“ statt nur auf ein Pferd zu setzen ist immer die bessere Wahl!

Dabei ist es immer nur die zweitbeste Lösung, sich auf ein oder zwei Unternehmen mit Schwerpunkt oder hohem Umsatzanteil in der Kupferförderung zu reduzieren. Klüger ist es, einen Querschnitt der gesamten Branche im Depot zu haben. Und dafür würde sich ein ETF anbieten, der Ihnen eine solche, weltweit gestreute, breite Palette an „Copper Miners“ in einem einzigen Wertpapier bietet, so dass Sie nicht zahlreiche Aktien einzeln beobachten, kaufen und überwachen müssen. Und einen solchen ETF gibt es tatsächlich:

Der iShares Copper Miners UCITS ETF

iShares hat gerade erst im Juni dieses Jahres einen ETF aufgelegt, der die ganze Palette der wichtigsten Unternehmen, die mit der Kupferförderung zu tun haben, in einem Wertpapier vereinigt. Basis des ETFs ist der STOXX Global Copper Miners Index, dessen in ihm gelistete Aktien vom iShares Copper Miners ETF in der dem Index entsprechenden Gewichtung unmittelbar nachgebildet werden. Hier finden sich unter den derzeit 34 Aktien-Positionen natürlich auch alle Großen der Branche, deren Namen jedem Anleger geläufig sind, so wie z.B. die BHP Group, Rio Tinto, Freeport McMoran oder Glencore. Hier ein Überblick über die Eckdaten dieses ETF:

iShares Copper Miners UCITS ETF

Vergleichsindex STOXX Global Copper Miners Index WKN A3ECC3 ISIN IE00063FT9K6 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,55 % p.a. ETF-Volumen per 09.11.2023 6,35 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 21.06.2023 Anzahl der Positionen (Stand 08.11.2023) 34 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (vollständige Replikation) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar Ja

Kupfer: Der Trend weist aufwärts

Dass wir bei Kupfer nicht von einem Aufwärtstrend der Kurse sprechen, der irgendwann in der Zukunft beginnen könnte, sondern diese deutliche Steigerung der Nachfrage längst ihre Spuren im Kupferpreis hinterlassen hat, belegt dieser Chart auf Monatsbasis, der den Kupferpreis in US-Dollar pro Tonne seit Ende der Achtzigerjahre abbildet:

Quelle: marketmaker pp4

Schon seit 20 Jahren weist der übergeordnete Trend nach oben: Höhere Zwischentiefs und alle paar Jahre neue Rekorde kennzeichnen das Bild. Dass Kupfer seit Sommer 2022 in einer Korrektur begriffen ist, macht den Einstieg in den iShares Copper Miners ETF, diesen ETF der Kupfer-Minen, derzeit besonders interessant. Denn die Formel „steigende Nachfrage + endliches Angebot = steigende Preise“ ist langfristig eine klare Richtungsvorgabe … für den Kupferpreis ebenso wie für die Trendrichtung der Minen-Aktien.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.