Nato will Awacs-Aufklärungsflugzeuge durch Boeing-Modelle ersetzen

Brüssel (Reuters) - Die Nato will ihre alternde Flotte von Awacs-Aufklärungsflugzeugen durch modernere Boeing-Maschinen ersetzen.

Dabei geht es um eine militärische Version der Verkehrsmaschinen Boeing 737, teilte die Allianz am Mittwoch mit. Zunächst sei der Kauf von sechs Maschinen des Typs Boeing E-7 A Wedgetail geplant, hieß es. Der Vertrag solle 2024 unterzeichnet werden, das erste Flugzeug solle bis 2031 in Betrieb genommen werden. Es dürfte sich um einen milliardenschweren Auftrag handeln. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte die Bedeutung von Aufklärungsflugzeugen für die Nato. "Diese Investition in State-of-the-Art-Technologie zeigt die Stärke des transatlantischen Verteidigungsbündnisses."

Die Allianz ließ offen, warum die 14 Awacs-Flugzeuge durch lediglich sechs Wedgetail-Maschinen ersetzt werden sollen. Allerdings verfügten die neuen Flugzeuge über eine bessere Ausrüstung und seien teurer als ihre Vorgänger, hieß es. Die Luftwaffe der USA, Großbritanniens und der Türkei setzten ebenfalls auf die Wedgetail.

Awacs-Flugzeuge mit ihrem charakteristischen Radar sind seit 1982 im Einsatz. Die Maschinen, die in Geilenkirchen stationiert sind, werden derzeit unter anderem für die Überwachung des Luftraums an der östlichen Grenze der Nato genutzt. In der Vergangenheit waren sie unter anderem bei den Nato-Missionen auf dem Balkan, in Afghanistan und im Irak im Einsatz, aber auch während der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 und bei Gipfeltreffen.

