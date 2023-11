Silberpreis hält sich über 23 Dollar – US-Inflation beschäftigt Anleger

Der Silberpreis kann sich zur Wochenmitte weiter über der 23-Dollar-Marke behaupten. Insbesondere die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dürfte dem Edelmetall in die Karten spielen. Anlass dazu gaben bereits am Dienstag rückläufige Teuerungsraten in den USA. Auch die Entwicklung der Erzeugerpreisdaten dürfte Anleger optimistisch stimmen.

Rückgang der Teuerung schmälert Zinssorgen – zinslose Anlagen können profitieren

Rückläufige Teuerungsraten in den Vereinigten Staaten haben Anleger bereits am Dienstag hellhörig werden lassen und aus der Reserve gelockt.

Mit 3,2 Prozent lag der Preisdruck im Oktober (per Jahresmonatsvergleich) bei 3,2 Prozent und damit unter den Schätzungen (3,3 Prozent). Der September-Wert in Höhe von 3,7 Prozent konnte gleichzeitig deutlich unterboten werden (3,7 Prozent).