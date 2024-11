Silberpreis nach US-Wahl unter Druck – Sorge vor Inflation – Zinssenkungsfantasien gedämpft

Silber-Anleger sehen sich zusehends mit den Nachwirkungen der US-Wahl konfrontiert. Nach dem Sieg Donald Trumps dominiert nun die Furcht vor den angekündigten Steuersenkungen und dem daraus resultierenden höheren Haushaltsdefizit. Sollte die Teuerung in den USA wieder anziehen, könnte dies die Zinssenkungsfantasien der Marktteilnehmer ausbremsen. Bereits am heutigen Abend kommt die US-Notenbank zusammen, um über die geldpolitische Zukunft zu entscheiden.

Donald Trump gewinnt die US-Präsidentschaftswahl 2024 – Unsicherheit über zukünftigen Regierungsstil

Der Republikaner Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl 2024 für sich entschieden und wird ab Januar 2025 in das Weiße Haus einziehen. Auch wenn die Erleichterung über eine rasche Regierungsbildung an den globalen Finanzmärkten spürbar ist, dürfte die Unsicherheit über den Regierungsstil in den kommenden Wochen eine Belastungsprobe werden. Sollten die Inflationssorgen wieder Überhand nehmen, dürfte sich dies insbesondere auf die erhofften Zinssenkungsschritte durch die Fed auswirken. Im Monat September lagen die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel bei 2,4 Prozent (per Jahresmonatsvergleich).