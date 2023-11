ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Bayer auf 60 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 67 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Charlie Bentley kappte in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie die operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2024 um rund 13 Prozent. Bei schwacher operativer Entwicklung sei Bewertungsspielraum zunehmend abhängig von Portfoliomaßnahmen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 12:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:05 / ET

