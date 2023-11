EQS-News: USU erhält erneut Great Place to Work® -Zertifizierung

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Möglingen, 16. November 2023. Zum wiederholten Mal ist USU von Great Place to Work® als «Attraktiver Arbeitgeber» zertifiziert worden. Mit diesem Gütesiegel honoriert das Great Place to Work®-Institut ein weiteres Mal das besondere Engagement der USU bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Arbeitsplatzkultur. Bestandteile der Studie sind ein unabhängiges, anonymes Feedback der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Analyse von Maßnahmen und Programmen der Personalarbeit. „Gute Arbeitgeber haben eines gemeinsam“, sagt Sebastian Diefenbach, Leiter Kundenberatung bei Great Place to Work®, „sie engagieren sich für eine glaubwürdige, faire Führung und die aktive Förderung der Mitarbeitenden. Respekt, Vertrauen und Teamgeist sind in hohem Maße Teil der Unternehmenskultur.“ Insgesamt lag die Teilnahmequote der USU-Belegschaft bei überdurchschnittlichen 71 Prozent. Davon bekräftigten 80 Prozent, dass USU unter Berücksichtigung aller Aspekte ein „Great Place to Work“ ist. Besonders positiv wurde die „Führungskultur“ der jeweils direkten Führungskraft bewertet. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen honorierten Aspekte wie Vertrauen, Anerkennung, den Umgang mit Fehlern sowie die Erreichbarkeit mit Bestnoten zwischen 93-97 Prozent („trifft fast völlig zu“, „trifft überwiegend zu“). Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk. In über 100 Ländern weltweit unterstützt es bei der Gestaltung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist. Neben unternehmensspezifischen Analyse- und Beratungsangeboten zur Weiterentwicklung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität, ermittelt Great Place to Work® im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Arbeitgeberwettbewerbe und in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Elisabeth Haller, USU Directorin HR, äußert sich erfreut über die positiven Resultate der anonymen Mitarbeiterumfrage: „Das umfangreiche Feedback der Kolleginnen und Kollegen ist eine Bestätigung unserer Arbeit. Die Fülle konstruktiver Kommentare und Vorschläge nehmen wir als Ansporn, uns kontinuierlich zu verbessern und ein Great Place to Work zu bleiben. Wir erkennen die Notwendigkeit, uns in bestimmten Bereichen weiter zu steigern, und sind gleichzeitig stolz darauf, erneut die Zertifizierung als Great Place to Work erhalten zu haben. Damit haben wir im Vergleich zu allen teilnehmenden deutschen Unternehmen mit über 500 Mitarbeitenden ein exzellentes Ergebnis erreicht. Dieser Erfolg motiviert uns für die die Zukunft." Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



