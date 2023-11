IRW-News: Cardiol Therapeutics Inc. : Cardiol Therapeutics präsentiert seine Studienergebnisse beim Jahreskongress der European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases 2023

IRW-PRESS: Cardiol Therapeutics Inc. : Cardiol Therapeutics präsentiert seine Studienergebnisse beim Jahreskongress der European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases 2023

Toronto, Ontario - 16. November 2023 / IRW-Press / - Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) (Cardiol oder das Unternehmen), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapien für die Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert ist, hat heute Studienergebnisse bekannt gegeben, die belegen, dass in einem experimentellen Modell der Perikarditis eine sogenannte mesothelial-mesenchymale Transition (Übergang von Mesothelzelle zu Mesenchymzelle/MMT) induziert wird und dass dieser Prozess durch die Behandlung mit Cannabidiol, dem aktiven pharmazeutischen Wirkstoff in CardiolRx, gehemmt wird. Ein Abstract mit der Zusammenfassung dieser Ergebnisse wurde von den internationalen Forschungspartnern des Unternehmens von der University of Virginia und dem Houston Methodist DeBakey Heart & Vascular Center für den Jahreskongress der European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases 2023 (MPD2023) vom 15.-16. November 2023 in Belgrad (Serbien) eingereicht.

Das Poster mit dem Originaltitel Cannabidiol Inhibits the Mesothelial to Mesenchymal Transition in Experimental Pericarditis wurde zur allgemeinen Ansicht im Rahmen der Poster Sessions des MPD2023 Scientific Programme präsentiert. Die präsentierten Ergebnisse sind die Fortsetzung einer Forschungskooperation zwischen Cardiol und der University of Virginia, die bereits zuvor im Rahmen der American Heart Association Scientific Sessions 2022 darüber berichtet hatte, dass Cannabidiol im selben experimentellen Modell der Perikarditis zur Abnahme der Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel (Perikarderguss) und der Verdickung des Herzbeutels führt.

Wir sind von diesen neuen Erkenntnissen, die CardiolRx zusätzlich zu seinen antiinflammatorischen Eigenschaften, über die in diesem präklinischen Modell bereits berichtet wurde, auch einen antifibrotischen Nutzen bescheinigen, fasziniert, so Dr. Andrew Hamer, Chief Medical Officer und Head of Research & Development bei Cardiol Therapeutics. Die Fibrose ist die Grundlage für schwerwiegendere Langzeitkomplikationen der rezidivierenden Perikarditis, für die derzeit keine spezifischen antifibrotischen Therapien zur Verfügung stehen, was auf einen potenziell breiteren therapeutischen Nutzen von CardiolRx schließen lässt.

Die MMT ist ein komplexer und schrittweiser biologischer Prozess, bei dem eine Mesothelzelle - der Hauptzelltyp, der die inneren Organe und mehrere innere Körperhöhlen einschließlich des Herzbeutels auskleidet - eine molekulare Umprogrammierung erfährt. Dadurch verändern sich ihre Eigenschaften in Richtung einer Mesenchymzelle, wie zum Beispiel einem Myofibroblasten. Myofibroblastische Zellen sind die primären Zellen, die an der Wundheilung und Fibrose beteiligt sind. Es mehren sich die Hinweise, dass der Übergang zu Mesenchymzellen bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beim Erwachsenen, wie zum Beispiel einer Herzinsuffizienz, eine Rolle spielt. Die Perikarditis führt zu einem Perikarderguss und zur Verdickung des Herzbeutels, woraus eine Fibrose entstehen kann. Wenn CardiolRx nun die mesothelial-mesenchymale Transition und die darauffolgende Fibrose einschränkt, dann könnte das eine neuartige Strategie zur Vermeidung von Komplikationen im Rahmen einer Perikarditis darstellen.

Der Jahreskongress der European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases 2023 ist das Forum für den Austausch einer Kooperationsgruppe, die sich der Förderung von Wissen, Forschung und klinischer Praxis im Zusammenhang mit Herzmuskel- und Herzbeutelerkrankungen widmet. Das interdisziplinäre Team aus Kardiologen, Forschern und Fachkräften des Gesundheitswesens konzentriert sich im Rahmen der Veranstaltung vor allem auf die Förderung eines besseren Verständnisses von Diagnose, Behandlung und Management von Erkrankungen des Herzmuskels und der ihn umgebenden Schutzschicht. Die Arbeitsgruppe hat sich der Entwicklung und Verbreitung von Leitlinien, Empfehlungen und Fortschritten auf diesem Gebiet verschrieben, um letztendlich die Patientenversorgung und den Therapieerfolg für Menschen mit Herzmuskel- und Herzbeutelerkrankungen innerhalb der europäischen und internationalen Ärzteschaft zu verbessern.

Über Cardiol Therapeutics

Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) ist ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Erforschung und klinischen Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapeutika zur Behandlung von Herzerkrankungen widmet. Der führende niedermolekulare Wirkstoffkandidat des Unternehmens, CardiolRx (Cannabidiol), wird als orale Lösung pharmazeutisch hergestellt und befindet sich im klinischen Entwicklungsstadium für den Einsatz in der Behandlung von Herzerkrankungen. Cannabidiol hemmt bekanntermaßen die Aktivierung des Inflammasom-Signalweges - eines intrazellulären Prozesses, von dem bekannt ist, dass er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und beim Fortschreiten von Entzündungen und Fibrose in Verbindung mit Myokarditis, Perikarditis und Herzinsuffizienz spielt.

Cardiol hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine IND-Genehmigung für ein neues Prüfpräparat zur Durchführung von klinischen Studien erhalten, in denen die Wirksamkeit und Sicherheit von CardiolRx bei zwei Erkrankungen des Herzens beurteilt werden soll: (i) eine offene multizentrische Phase-II-Pilotstudie zur rezidivierenden Perikarditis (die MAvERIC-Pilotstudie; NCT05494788), einer entzündlichen Erkrankung des Herzbeutels, die mit Symptomen wie lähmenden Brustschmerzen, Kurzatmigkeit und starker Müdigkeit einhergeht und zu körperlichen Einschränkungen, einer verminderten Lebensqualität, Besuchen in der Notaufnahme sowie Krankenhausaufenthalten führt; und (ii) eine multinationale, randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Phase-II-Studie (die ARCHER-Studie; NCT05180240) zur akuten Myokarditis, die als wichtiger Auslöser einer akuten und fulminanten Herzinsuffizienz bei jungen Erwachsenen gilt und die Hauptursache für den plötzlichen Herztod bei Menschen unter 35 Jahren darstellt.

Cardiol entwickelt außerdem eine neuartige, subkutan verabreichte Arzneimittelformulierung von Cannabidiol, die zur Verwendung bei Herzinsuffizienz, eine der führenden Ursachen für Tod und Krankenhausaufenthalte in den Industrieländern, die in den USA jährlich Gesundheitskosten in Höhe von über 30 Milliarden Dollar verursacht, bestimmt ist.

Nähere Informationen über Cardiol Therapeutics erhalten Sie unter cardiolrx.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Cardiol glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden, können oder könnten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Schwerpunkt des Unternehmens auf der Entwicklung entzündungshemmender und antifibrotischer Therapien zur Behandlung von Herzerkrankung, den antifibrotischen Nutzen von CardiolRx, der auf einen potenziell breiteren therapeutischen Nutzen von CardiolRx hindeutet, die molekularen Ziele und Wirkmechanismen der Produktkandidaten des Unternehmens, die geplanten klinischen Studien- und Versuchsaktivitäten des Unternehmens und die mit diesen Aktivitäten verbundenen Zeitpläne, den Plan des Unternehmens und die Entwicklung einer neuartigen subkutanen Formulierung von CardiolRx zur Verwendung bei Herzinsuffizienz voranzutreiben. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen von Cardiol wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen beruhen und basieren auf bestimmten Annahmen und unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen (und sollten auch nicht als solche angesehen werden). Zu diesen Risiken und Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören die Risiken und Ungewissheiten, auf die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F vom 28. März 2023 verwiesen wird, sowie die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Produktvermarktung und den klinischen Studien. Diese Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und Investoren sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, und solche Informationen sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Alle zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und Cardiol lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Trevor Burns, Investor Relations +1-289-910-0855

trevor.burns@cardiolrx.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72684

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72684&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA14161Y2006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.