SERVICENOW - Kaufwelle läuft, wo bieten sich neue Chancen?

ServiceNow Inc. - WKN: A1JX4P - ISIN: US81762P1021 - Kurs: 650,900 $ (NYSE)

Die Servicenow-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 337,00 USD vom 13. Oktober 2022 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Am 19. Juli erreichte die Aktie ein Hoch bei 614,36 USD.

Anschließend konsolidierte der Wert in einer bullischen Flagge auf den Unterstützungsbereich um 524,14-521,58 USD. Am 25. Oktober drehte der Wert in diesem Unterstützungsbereich nach oben. Seitdem zieht der Wert steil an. Gestern notierte der Wert im Hoch bereits bei 659,94 USD. Danach setzten leichte Gewinnmitnahmen ein.

Kurzfristig heiß gelaufen, mittelfristig weiteres Potenzial

Die Servicenow-Aktie hat mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial. Die Aktie könnte in einigen Wochen an ihrem Allzeithoch bei 707,60 USD notieren. Falls es zu einem Ausbruch über dieses Hoch käme, dann wäre sogar ein Anstieg in Richtung 799,06 USD möglich.

Im kurzfristigen Bereich kann es jederzeit zu einer Konsolidierung kommen. Eine solche Konsolidierung könnte zu einem Rücksetzer gen 614,36- 605,71 USD führen. Spätestens in diesem Bereich sollte der Wert nach einer Konsolidierung wieder nach oben drehen und die Rally fortsetzen.

Kritisch für die mittelfristigen Bullen wäre erst ein Rückfall unter 574,45 USD.

Fazit: Das Chartbild der Servicenow-Aktie deutet mittelfristig auf weitere Kurssteigerungen hin. Kurzfristig ist ein Einstieg aber nach der Rally der letzten Tage nicht attraktiv. Man sollte einen Rücksetzer abwarten. Erst dann bieten sich wieder attraktive Chancen.

ServiceNow Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)