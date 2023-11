AIXTRON - Ist es schon zu spät?

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 30,250 € (XETRA)

Im November kehrten auch in der Aixtron-Aktie die Käufer zurück. Ausgehend von ihrem bisherigen Tief bei 25,86 EUR konnte der Kurs bereits wieder über 16 % zulegen. Ist damit die Basis für weitere Kursgewinne gelegt?

Der Spielraum ist überschaubar!

Grundlegend ja. Die Käufer in der Aixtron-Aktie dominieren derzeit das Geschehen und so könnte der Aktienkurs kurzfristig weiter in Richtung 31-32,21 EUR durchstarten. Dort trifft man jedoch auf einen hartnäckigen Widerstand, der das Kursgeschehen fast das gesamte Jahr über auf der Oberseite begrenzte. Immer wieder prallte die Aktie hier nach unten ab. Der einzige Ausbruchsversuch im Sommer entpuppte sich als Fehlsignal.

Genau aus dieser Thematik heraus gibt es leider auch eine bärische Interpretation. Im Falle eines bullischen Fehlausbruchs ist es nicht selten, dass im Gegenzug die andere Seite getestet wird. In diesem Zusammenhang wäre die aktuelle Aufwärtsbewegung in der Aixtron-Aktie lediglich eine Erholung, der nochmals eine Verkaufswelle auf 24,54 EUR folgen sollte.

Fazit: Mit der Nähe zum Widerstandsbereich ab ca. 31,34 EUR drängen sich meiner Meinung nach Käufe in der Aixtron-Aktie nicht mehr auf, zumindest muss man nichts überstürzen. Zudem sollte in diesem Preisbereich nach Topformationen Ausschau gehalten werden, da eine neue Verkaufswelle den Kurs unter 25 EUR drücken könnte.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)