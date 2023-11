BASF - Der Traum von der Trendwende

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 44,150 € (XETRA)

Seit über fünf Jahren befindet sich die BASF-Aktie nun schon in einer massiven Abwärtstrendphase, die nach einem Tief bei 37,35 EUR im Jahr 2020 lediglich durch eine Erholung bis 72,88 EUR unterbrochen wurde. Doch spätestens mit dem scharfen Abverkauf vom Februar 2022 kamen die Bären wieder ans Ruder und drückten die Aktie in einer steilen Verkaufswelle und zuletzt einem bärischen Abwärtstrendkanal an das Tief aus dem Jahr 2020 zurück.

Erste bullische Signale

Kurz vor der Supportmarke bei 37,35 EUR, die auch mit einem Abwärtszielcluster von 37,45 bis 37,75 EUR zusammenfällt, drehte der Kurs an der 76,40%-Projektion der Verkaufswelle von Januar bis Mitte Juni bei 40,33 EUR. Daraus ergibt sich die Chance, dass die Abwärtstrendphase im Rahmen des seit Januar dominierenden Abwärtstrendkanals vorzeitig gestoppt wird. Der Anstieg des letzten Monats und der Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie unterstreichen dies.

Aufwärtspotenzial zunächst begrenzt

Zur Fortsetzung der Erholung braucht es aus charttechnischer Sicht jetzt aber einen Anstieg über das Zwischenhoch bei 45,36 EUR und die Hürde bei 45,91 EUR. Damit dürften die Bullen auch den Abwärtstrendkanal hinter sich lassen und hätten Aufwärtspotenzial bis 49,58 EUR generiert. Allerdings könnte sich an dieser Stelle die nächste große Abwärtstrendphase anbahnen, die letztlich zu einem Einbruch auf 37,35 EUR führen dürfte.

Erst bei Kursen über 49,58 EUR wäre also auch im mittelfristigen Bild Entspannung angesagt und eine Rally bis 54,34 EUR möglich. Die große bullische Trendwende wäre dennoch erst mit Kursen über 56,50 - 57,06 EUR vollzogen.

Sollte die Aktie dagegen schon jetzt nach Süden drehen und unter 41,93 - 42,20 EUR fallen, könnte direkt der nächste Einbruch in Richtung 37,35 EUR erfolgen. Auch ein Absturz auf rund 33,00 EUR wäre im Falle einer neuen Schwächephase nicht auszuschließen.

BASF Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)