Dow Jones Index: Zenit erreicht!

Dow Jones und Co. haben ihren vorläufigen Zenit in der vor kurzem noch laufenden Rallye erreicht und sind in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Kurzfristig sollten sich Investoren auf fallende Notierungen einstellen, erst zu einem späteren Zeitpunkt werden wieder frische Monatshochs wahrscheinlich.

Grund zu dieser Annahme liefern zum einen die nun erreichten Zwischenziele, zum anderen der seit einigen Stunden herrschende Stillstand im Bereich dieser Hürden.

Im Fall einer Konsolidierung können für den Dow Jones Index Unterstützungen bei 34.733 Punkten, darunter den EMA 50 bei 34.552 Punkten und schließlich der Nackenlinie der inversen SKS-Formation identifiziert werden.

Sollte ein überraschender Durchmarsch mit Schlussnotierungen von über 35.100 Punkten gelingen, würden sofort die aktuellen Jahreshochs bei 35.686 Zählern ins Visier der Bullen geraten. Dieses Ziel wird nach Abschluss einer Konsolidierung ohnehin favorisiert.